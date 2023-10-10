Bayram günü nasıl yazılır? Bayram günü ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Bayram günü adından da anlaşılabileceği üzere bayram zamanları kullanılan bir sözcük grubudur. Bu sözcüğün yazımı konusunda sıklıkla yanlışlık yapılmakta ve bu kelime hatalı bir şekilde kullanılmaktadır. Sözcüklerin hem yazılışları hem de okunuşlarıyla alakalı bilgilere ulaşmanın en kolay yolu Türk Dil Kurumunun Türkçe sözlük sayfasına bakmaktır. Bu bağlamda bayram günü yazımı ile alakalı en güncel bilgilere de bu sayfa üzerinden hızlı bir biçimde ulaşmak mümkündür.

Bayram günü nasıl yazılır?

Bayram günü gerek günlük konuşma dilinde gerekse yazışmalarda yaygın olarak karşımıza çıkan kelimelerden biridir. Dilimizde bulunan bazı sözcüklerde ses düşmesi veya türemesi olduğunda birleşik kullanılırken mana kaybetmeyen kelimeler ise ayrı olarak kullanılır. Tamda bu noktada sözcüklerin yazımı konusunda kullanıcıların kafası karışabilir. Bayram günü sözcüğüyle beraber tüm kelimelerin yazılış stillerini Türk Dil Kurumunun resmi sözcük sorgulama sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca ne anlama geldiğini de öğrenebilir ve cümle içerisinde isim mi sıfat mı gibi bilgilere de ulaşabilirsiniz. Bu bağlamda bayram günü TDK’ye göre manası şu şekildedir:

(İsim) Bayram zamanının kutlandığı gün.

(İsim) Mutluluk yaşanılan gün.

Bayram günü ayrı mı yazılır?

Bayram günü sözcüğü takvimde yer alan bayram zamanlarını ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Bu sözcük birçok farklı yerde “bayramgünü” şeklinde bitişik olarak yazılmaktadır. Hal böyle olunca bayram günü bitişik mi yazılır konusu ayrı bir önem kazanmaktadır. Türk Dil Kurumunun sözcük aratma ve sorgulatma imkânı tanıyan sözlük sitesine baktığımızda ise bu kelimenin “bayram günü” şeklinde yazıldığını görmekteyiz. Bu yüzden bu sözcük yazılı mecralarda her zaman ayrı bir şekilde kullanılmalıdır. Buna göre bayram günü doğru yazılışı şöyledir: