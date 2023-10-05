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Bir tanesi nasıl yazılır? Bir tanesi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

28.09.2023 17:36 | Son Güncelleme:
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Türk Dil Kurumu kelimelerin güncel olarak doğru kabul edilen yazım şekillerini, internet sitesindeki yazım kılavuzlarında paylaşır. Günümüzde sıklıkla kullanılan ‘bir tanesi’ gibi kelimelerin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Yazım kılavuzlarında en çok aratılan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu kelimelerden biri de ‘bir tanesi’dir.

Bir, Öz Türkçe bir kelime olarak sayma sayılarının ilki olarak bilinir. Dilimize Farsçadan geçmiş ve Türkçeleşmiş olan ‘tane’ sözcüğü ise adet ve parça sözcükleriyle eş anlamlı olarak kullanılır. Günümüzde sıklıkla kullanılan sevgi sözcüklerinin başında bir tanem gelir. Bu kelimenin farklı bir versiyonu olan bir tanesi sözcüğü, özellikle genç nesil arasında sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Bir tanesi sözcüğünün nasıl yazılacağı konusunda tereddütler bulunur. Genel olarak birleşik kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılacağı merak edilir. Türkçeyi kurallara uygun bir biçimde kullanmak isteyen kişiler yazım sözlüklerinde ya da günümüz teknolojisinin kolaylığında, TDK yazım kurallarını araştırır. Sözlüklerde ve yazım kılavuzlarında sıklıkla araştırılan sözcük türlerinin, bitişik ya da ayrı yazılması gerekenler olduğu görülür.

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Bir tanesi nasıl yazılır?

Türkçede iki ayrı kelimenin birleşmesiyle ortaya çıkan yeni sözcük ve sözcük öbeklerine ‘birleşik kelimeler’ adı verilir. Birleşik sözcüklerin ayrı mı yoksa birleşik mi yazılması gerektiği oldukça merak edilen dil bilgisi kuralları arasında yer alır. Birleşik kelimelerin oluşturduğu anlamı bozmamayı amaçlayan kurallar çerçevesinde bu tür kelimelerin bitişik veya ayrı olarak yazılmasına karar verilir.

Özellikle ‘bir” sözcüğünün yanına gelerek oluşan kelimelerin nasıl yazılması gerektiği sıklıkla karıştırılıyor. Türkçeyi imla kurallarına uygun bir biçimde yazmak hem sosyal hem de profesyonel hayatta oldukça önemlidir. Gençler arasında sıklıkla kullanılan bir tanesi yazımı merak edilen sözcükler arasında bulunur. TDK, kelimelerin doğru kullanımları ve anlamları noktasında başvurulan birincil kaynaktır. Bir tanesi TDK tarafından oluşturulan yazım kurallarına göre bitişik yazılmamalıdır. Sözcüğün"birtanesi" biçiminde bitişik yazılması Türkçe yazım kurallarına aykırı olarak kabul edilir.

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Bir tanesi bitişik mi yazılır?

Türkçede bulunan sözcüklerin sadece bir tane doğru yazılışı mevcuttur. Bu yüzden herhangi bir kelimenin doğru yazım şekli konusunda bilgi edinmeden, kelimeyi farklı biçimlerde yazmak kabul edilemez. Bir tanesi kelimesinin de doğru yazım şekli TDK tarafından açıklanmıştır. Bir tanesi kelimesinin doğru yazımı ayrı olmalıdır. Bu kelimenin genellikle ‘birtanem’ ‘birtanesi’ biçiminde bitişik olarak yazıldığı görülse de bu durum imla kurallarına aykırıdır.

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Bir tanesi ayrı mı yazılır?

Bir tanesi gibi kelimelerin doğru yazılışları konusundaki bilgiler TDK yazım kılavuzu veya TDK genel Türkçe sözlüğünden edinilebilir. Oluşturduğu anlam çerçevesinde kelimenin bir tanesi biçiminde ayrı olarak yazılması doğru kabul edilir. Bir tanesi doğru yazılışı aşağıdaki gibidir:

  • Bir tanesi (doğru kullanım)

  • Birtanesi (hatalı kullanım)


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