Heung-min Son, Tottenham’da son maçına çıktı!

Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore’de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına veda etti. Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI!

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır