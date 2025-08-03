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Heung-min Son, Tottenham’da son maçına çıktı!

Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Newcastle United ile oynanan hazırlık maçının ardından 10 senedir formasını giydiği Kuzey Londra ekibi Tottenham’a veda etti.

Heung-min Son, Tottenham’da son maçına çıktı!

Premier Lig ekipleri Tottenham ile Newcastle United, Güney Kore’de hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Müsabakada karşılıklı gollerle 1-1 berabere tamamlandı. Müsabakanın 65. dakikasında oyundan alınan Güney Koreli futbolcu Heung-min Son, Tottenham taraftarına veda etti. Son, Newcastle United müsabakası öncesinde düzenlenen basın toplantısında takımdan ayrılacağını açıklamıştı.

İSTATİSTİKLERİ GÖZ KAMAŞTIRDI!

Heung-min Son, Tottenham’da son maçına çıktı! 1

33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılında transfer olduğu İngiliz takımında 454 maçta görev alırken, 173 gol ve 101 asistlik performans sergiledi.Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tottenham Hotspur Heung-min Son
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