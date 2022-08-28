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Heybeliada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

28.08.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heybeliada önlerinde makine arızası yapan tekne kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içinde 6 kişi bulunan tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Heybeliada önlerinde makine arızası yapan ve içerisinde 6 kişi bulunan 8 metre boyundaki teknenin KEGM-4 hızlı tahlisiye botuyla yedeklendiği belirtildi.

Açıklamada, teknenin Heybeliada Vapur İskelesi'ne emniyetle yanaştırıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Heybeliada Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü

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