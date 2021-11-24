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Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı

24.11.2021 16:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyelan nedeniyle Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolu ulaşıma kapandı

Trabzon'un Şalpazarı ilçesinde meydana gelen heyelan sonucu kara yolu ulaşıma kapandı.

İlçede sabah saatlerinden itibaren etkisini sürdüren yağış, Şalpazarı-Beşikdüzü kara yolunun 12. kilometresinde kaya parçalarının koparak yola düşmesine neden oldu.

Araç trafiğine kapanan yolda, heyelan sonrası Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekiplerin, yeni heyelan ihtimaline karşı çalışmalarını tedbir alarak sürdürdükleri bildirildi.

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