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Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı

30.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Heyelan nedeniyle trafiğe kapanan Karabük-Zonguldak kara yolu açıldı

Yenice ilçesinde şiddetli yağışın ardından oluşan heyelan nedeniyle dün kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

İlçede 3 gündür aralıksız devam eden sağanak nedeniyle Yeşilköy mevkisinde meydana gelen heyelan sonucunda kapanan Karabük-Zonguldak kara yolunda, Karayolları ekiplerinin çalışması tamamlandı.

Yeniden trafiğe açılan yolda güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, tekrar heyelan olma ihtimaline karşı kontrollü geçişe izin veriyor.

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