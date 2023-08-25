Heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Geçen 9 Temmuz’da turuncu kod uyarısı verilmesinin ardından meydana gelen aşırı yağışlar sonrası Zonguldak-Ereğli yolunda bir çok noktada heyelanlar meydana geldi.

Ilıksu mevkisinden itibaren Kdz. Ereğli istikametine güzergah heyelan nedeniyle kapanmış, ulaşım kontrollü olarak sağlanmıştı. Şehitler Hatıra Ormanı mevkisinde de meydana gelen yol çökmesi nedeniyle tedbir alan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı bölgelerde küçük çaplı toprak ve taş parçalarının yeniden yol kenarına indiği gözlemlenirken istinat duvarı ile heyelan bölgelerinin güçlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.



