YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

25.08.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak-Ereğli yolunda bir ay önce meydana gelen heyelanlar sonrası bölgede çalışmalar sürüyor.

Heyelan sonrası çalışmalar sürüyor

Geçen 9 Temmuz’da turuncu kod uyarısı verilmesinin ardından meydana gelen aşırı yağışlar sonrası Zonguldak-Ereğli yolunda bir çok noktada heyelanlar meydana geldi.

Ilıksu mevkisinden itibaren Kdz. Ereğli istikametine güzergah heyelan nedeniyle kapanmış, ulaşım kontrollü olarak sağlanmıştı. Şehitler Hatıra Ormanı mevkisinde de meydana gelen yol çökmesi nedeniyle tedbir alan ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Bazı bölgelerde küçük çaplı toprak ve taş parçalarının yeniden yol kenarına indiği gözlemlenirken istinat duvarı ile heyelan bölgelerinin güçlendirme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki arkadaşın şakalaşması faciayla sonlandıİki arkadaşın şakalaşması faciayla sonlandı
Nevşehir'de "anıt ağaç" çalışması tamamlandıNevşehir'de "anıt ağaç" çalışması tamamlandı
Bursa’da ablasını tehdit eden eski eniştesini vurduBursa’da ablasını tehdit eden eski eniştesini vurdu
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak

Zonguldak Namaz Vakitleri 25 Ağustos Cuma

İmsak
04:31
Sabah
06:04
Öğle
13:00
İkindi
16:45
Akşam
19:46
Yatsı
21:14

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler25 Ağustos Cuma

Karapinar şifa eczanesi
Caycuma
Saglik eczanesi
Alapli
Doga eczanesi
Gokcebey
Persembe eczanesi
Caycuma
Yazici eczanesi
Merkez
Saglik eczanesi
Caycuma
Ulupinar eczanesi
Devrek
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Gösteri zannederek ölüm anlarını böyle kaydettiler

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Samsonite, Stanley, Crocs... Sevilen markaların ürünlerinde %50'ye varan indirim

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Tepki çeken akım! “İnsan çocuğuna bunu yapar mı?”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Ticari fikri şaşırttı! “Yatağımın bir tarafını kiraya veriyorum”

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Yediden yetmişe herkesin favorisi! Crocs terlikteki kısa süreli fırsatı kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.