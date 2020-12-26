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Heyelandan çöken yol yeniden trafiğe açıldı

ADANA HABERLERİ  | 26.12.2020 10:33 | Son Güncelleme

Kozan-Adana karayolu üzerinde bulunan Andız Burnu mevkiindeki karayolunun yapımı tamamlanarak yeniden trafiğe açıldı.Aşırı yağışların etkisi ile 24 Aralık 2019 tarihinde çöken Kozan - Adana karayolu üzerindeki Andız Burnu, tam bir yıl süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.Yağışlardan sonra çöken Andız Burnu mevkiinde bir yıldır trafik eski yol üzerinden kontrollü bir şekilde veriliyordu.

Heyelandan çöken yol yeniden trafiğe açıldı

Kozan-Adana karayolu üzerinde bulunan Andız Burnu mevkiindeki karayolunun yapımı tamamlanarak yeniden trafiğe açıldı.
Aşırı yağışların etkisi ile 24 Aralık 2019 tarihinde çöken Kozan - Adana karayolu üzerindeki Andız Burnu, tam bir yıl süren çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
Yağışlardan sonra çöken Andız Burnu mevkiinde bir yıldır trafik eski yol üzerinden kontrollü bir şekilde veriliyordu. Çökmenin meydana geldiği yerde Karayolları tarafından yapılan bir yıllık çalışmanın ardından yeniden trafiğe açıldı. Yolun açıldığını gören sürücüler; "Burası aşırı yağmurlarda çöken bir yer idi. İnşallah yapılan iş sağlam olmuştur. Bundan sonra böyle sorunlar ile karşılaşmak istemeyiz. Çünkü oluşabilecek her masraf milletin cebinden çıkıyor. Uzun da olsa yolun yeniden trafiğe açılmasından dolayı çok mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz "dediler.

Heyelandan çöken yol yeniden trafiğe açıldı

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