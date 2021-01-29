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Heyelanın yaşandığı bölgede çalışmalar sürüyor

29.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen heyelanın yaşandığı bölgede belediye ekipleri temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.Yahyalı ilçesi ve Büyükçakır mahallesi arasındaki yolda aşırı yağış nedeniyle dün iki bölgede heyelan meydana geldi.

Yahyalı ilçesinde dün meydana gelen heyelanın yaşandığı bölgede belediye ekipleri temizleme ve yol açma çalışmalarına başladı.
Yahyalı ilçesi ve Büyükçakır mahallesi arasındaki yolda aşırı yağış nedeniyle dün iki bölgede heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahallenin ilçe ile bağlantısını sağlayan yol trafiğe kapanmış ve yapılan çalışma ile yol kısmi olarak trafiğe açılmıştı.
Yahyalı Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde heyelanın meydana geldiği bölgede yol açma ve temizleme çalışmalarına başladı.

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