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Hiç aç kalmadan somon diyeti ile haftada 6 kilo verebilirsiniz

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 24.12.2018 10:54 | Son Güncelleme

Düzenli bir şekilde somon balığı yediğinizde birçok sağlık probleminden arınmanız mümkün; kalp hastalığı, obezite, yüksek kolesterol ve diyabet gibi... En sağlıklı balık çeşitlerinden biri olan somonu haftalık diyetinize dahil ederseniz çok daha hızlı bir şekilde kilo verebilir aynı zamanda kendinizi daha dinç hissedebilirsiniz.

İşte bir haftada 6 kilo verdiren diyet!

Hiç aç kalamdan somon diyeti ile haftada 6 kilo verebilirsiniz

Düzenli bir şekilde somon balığı yediğinizde birçok sağlık probleminden arınmanız mümkün; kalp hastalığı, obezite, yüksek kolesterol ve diyabet gibi... En sağlıklı balık çeşitlerinden biri olan somonu haftalık diyetinize dahil ederseniz çok daha hızlı bir

Son derece lezzetli bir diyet

Son derece lezzetli bir diyet
Somon balığı zengin protein kaynağı olup, vücutta toksin yükünü artırmadan tüketilebilecek nadir besin kaynaklarından biridir. Üstelik ısının etkisi proteinlerine zarar vermez ve kanserojen madde oluşturmaz. Her ay bir hafta uygulayacağınız somon diyeti ile hızlı ve sağlıklı bir şekilde zayıflayabilirsiniz.

7 günlük kahvaltı

7 günlük kahvaltı
1 adet haşla, 6 adet yarım ceviz, maydanoz, çeri domatesi ve salatalık, bir dilim tam buğday ekmeği ve bitki çayı

Pazartesi öğle yemeği

Pazartesi öğle yemeği
4 yemek kaşığı domates soslu makarna ve fırında sebzeli somon. Sebzeli somonu hazırlamak için; 1 adet yeşil ve 1 adet kırmızı biber kullanın. Biberler şeritler halinde kesin ve tepsiye yerleştirin. Biberlerin üzerine 150 gram somonu yatırın. Somonun üzerine nane, kekik ve karabiber serpin. 170 derece fırında 35 dakika pişirin.

Salı öğle yemeği

Salı öğle yemeği
Bir kase havuç, turp salatası hazırlayın. Bunun için az zeytinyağı ve bolca organik nar ekşisi kullanabilirsiniz. Salatanın yanına yapacağınız sebzeli somon çorbası oldukça doyurucu olacaktır. Somon balığının yanı sıra farklı balık türlerini de çorbaya ekleyebilirsiniz.

Çarşamba öğle yemeği

Çarşamba öğle yemeği
Zeytinyağlı kırmızı turp salatası ve tam buğday ekmekli somonlu sandviç. Sandviç için somonu fırınlayın.

Perşembe öğle yemeği

Perşembe öğle yemeği
Sebzeli somon için öncelikle bir çay bardağı bezelyeyi ve kuşkonmazı haşlayın. Somonu zeytinyağı ve birkaç baharat ile harmanlayıp 30 dakika dinlendirin. Ardından tüm malzemelerle birlikte somonu fırına verin ve yaklaşık 30 dakika pişirin. Yanına karabuğday salatası tercih edebilirsiniz.

Cuma öğle yemeği

Cuma öğle yemeği
İki yemek kaşığı bulgur pilavı ve fırında tatlı patatesli somon. Somonun yanına dilediğiniz sebzeyi de ekleyebilirsiniz.

Cumartesi öğle yemeği

Cumartesi öğle yemeği
Bir kase haşlanmış limonlu karnabahar ve somon şiş. Somon iş için balığı küp küp kesin ve tavada az yağ ile kızartın.

Pazar öğle yemeği

Pazar öğle yemeği
Bir kase haşlanmış brokoli ve 150 gram somon buğulama

7günlük akşam yemeği

7günlük akşam yemeği
Bir kase çoban salatası, 7 kaşık sebze yemeği ve bir kase yoğurt
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