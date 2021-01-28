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Hiç zor değil! Tavuğu ziyan etmeden en iyi şekilde kesmenin yolu

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 28.01.2021 15:41 | Son Güncelleme:
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Günlük koşuşturmalar içinde kemikleri ve derisi ayrılmış, hazır tavuk parçaları işi çok kolaylaştırıyor ancak bütün tavuk alarak onu parçalamayı becermenin de getirileri çok... Bütün bir tavuk, kemiksiz, derisiz, parça tavuklardan yaklaşık yüzde 50 daha ucuza gelir. Dahası yaptığınız ödemeye karşı daha çok tavuk eti elde etmenin yanında elde edilen haşlama suyunu da çeşitli şekillerde değerlendirebilirsiniz.

Mutfak alışverişi yapacaksınız her zaman yaptığınızın aksine bu kez bir bütün tavuk alın. Tavuğu evde parçalamak hem sandığınızdan kolay hem de dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz.

KESİM İŞLEMİNE BAŞLIYORUZ

Tavuğu, göğsü üstte olacak şekilde temiz bir tezgaha yerleştirin. Butun birini göğüsten ayırıp eklem yerini bulun. Keskin bir bıçakla eklem yerine bir kesik atın.

BUTLARI AYIRARAK DEVAM EDİYORUZ

Bageti butun bedene eklendiği bölüme kadar açın. Eklemden keserek butu gövdeden ayırın. Diğer butu da aynı şekilde kesin.

BAGETİ VÜCUTTAN AYIRIYORUZ

Bageti esneterek kalçadan ayrıldığı eklemi (bu bölge beyaz bir yağ hattıyla belirgindir) bulun. Eklemden kesip bütün butu iki parçaya ayırın.

SIRT VE GÖĞÜS ETİ MUTFAK MAKASIYLA KESİLİR

Tavuk gövdesi yan yatırılmış durumda iken mutfak makası ile sırt kemiğinin iki yanından keserek kemiği göğüs etinden ayırın. Kemiği tavuk suyu hazırlamak için kullanabilirsiniz.

SIRA GELDİ KANATLARI AYIRMAYA

Tavuk göğsünü derisi alta gelecek şekilde yatırın. Keskin bir bıçak ya da mutfak makasıyla göğüs kemiği ve kıkırdak boyunca kesip ikiye bölün.

Son olarak bagetlerin derisini kemiğe doğru sıyırın. Elle ayrılmayan bölgelerde bıçak kullanabilirsiniz.

Derisiz tavuk etinin hemen hemen tamamı proteindir. Yaklaşık 30 gr göğüs eti 9 gr protein, 1 gr yağ ve 0 gr karbonhidrat içerir.

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