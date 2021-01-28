Hiç zor değil! Tavuğu ziyan etmeden en iyi şekilde kesmenin yolu

Mutfak alışverişi yapacaksınız her zaman yaptığınızın aksine bu kez bir bütün tavuk alın. Tavuğu evde parçalamak hem sandığınızdan kolay hem de dilediğiniz şekilde pişirebilirsiniz.
Tavuğu, göğsü üstte olacak şekilde temiz bir tezgaha yerleştirin. Butun birini göğüsten ayırıp eklem yerini bulun. Keskin bir bıçakla eklem yerine bir kesik atın.
Bageti butun bedene eklendiği bölüme kadar açın. Eklemden keserek butu gövdeden ayırın. Diğer butu da aynı şekilde kesin.
Bageti esneterek kalçadan ayrıldığı eklemi (bu bölge beyaz bir yağ hattıyla belirgindir) bulun. Eklemden kesip bütün butu iki parçaya ayırın.
Tavuk gövdesi yan yatırılmış durumda iken mutfak makası ile sırt kemiğinin iki yanından keserek kemiği göğüs etinden ayırın. Kemiği tavuk suyu hazırlamak için kullanabilirsiniz.
Tavuk göğsünü derisi alta gelecek şekilde yatırın. Keskin bir bıçak ya da mutfak makasıyla göğüs kemiği ve kıkırdak boyunca kesip ikiye bölün.
Son olarak bagetlerin derisini kemiğe doğru sıyırın. Elle ayrılmayan bölgelerde bıçak kullanabilirsiniz.
Derisiz tavuk etinin hemen hemen tamamı proteindir. Yaklaşık 30 gr göğüs eti 9 gr protein, 1 gr yağ ve 0 gr karbonhidrat içerir.
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