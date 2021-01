Limonun kanıta dayalı 5 sağlık faydası! Eğer posasıyla birlikte yerseniz...

Limon, C vitamini, lif ve çeşitli faydalı bitki bileşiklerinde yüksek oranda bulunur. Bu besinler çeşitli sağlık yararlarından sorumludur. Aslında limon kalp sağlığını, kilo kontrolünü ve sindirim sağlığını destekleyebilir. İşte limonların kanıta dayalı 6 sağlık yararı.

LİMONUN KANITA DAYALI FAYDALARI

Limonun tam kaynağı bilinmemektedir, ancak değerinin belgelenmiş kanıtı neredeyse 2.000 yıl öncesine dayanmaktadır. Limon suyu da tıbbi olarak yüzlerce yıldır kullanılmaktadır. İnsanlar virüslerden korunmak için limon suyunu kullandılar ve etkili bir soğuk tedavi olarak bal ve zencefil ile karıştırdılar. Limondaki antibakteriyel bileşikler, diş eti iltihabı gibi ağız enfeksiyonlarını iyileştirebilir ve sindirim sisteminde bir müshil görevi görebilir.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLER

Limon iyi bir C vitamini kaynağıdır. Bir limon, günlük alımın yüzde 51'i olan yaklaşık 31 mg C vitamini sağlar. Araştırmalar, C vitamini açısından zengin meyve ve sebze yemenin kalp hastalığı ve felç riskinizi azalttığını gösteriyor. Ancak, kalbinize iyi geldiği düşünülen sadece C vitamini değildir.

Limondaki lif ve bitki bileşikleri ayrıca kalp hastalığı için bazı risk faktörlerini önemli ölçüde azaltabilir. Örneğin, bir çalışma, bir ay boyunca günde 24 gram narenciye özü tüketmenin toplam kan kolesterol seviyelerini düşürdüğünü ortaya koydu.