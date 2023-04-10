Hiçbir nasıl yazılır, hiçbiri yazımı nasıl olmalıdır? Hiçbir ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Hiçbir kelimesi Türkçeye Farsça hiçbir kelimesinden geçmiştir. Farsça hiç kelimesi sözlükte hiçlik, yokluk anlamına gelirken, bir kelimesi de bir adet, bir tane anlamına gelir. Bu iki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu hiçbir kelimesinin ise iki kelimeden bağımsız bir anlamı vardır. Türkçede ise hiçbir kelimesi hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin anlamını taşır. Bu kelimenin bazı kaynaklarda hiçbir olarak yazıldığı, bazı kaynaklarda ise hiç bir şeklinde yazıldığı görülebilir. Bu durum sözcüğün doğru yazılışının karıştırılmasına sebep olur. Hiçbir kelimesinin doğru yazılışı bitişik olarak yazıldığı halidir.

Birleşik yazılan kelimeler, tek başına anlam taşıyan iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek yeni bir anlam oluşturduğu kelimelerdir. Bitişik kelime olarak yazılan kelimeler ise, kelimelerin arasında boşluk bırakılmadan direkt olarak bitişik olarak yazılan kelimelerdir. Örneğin sabahleyin, akşamüstü, hiçbir, herhangi, hepsi birleşik yazılan kelimelerdir. Bu kelimelerin ayrı yazılması anlamda değişikliklere neden olur. Hiçbir yazımı sırasında sözcüklerin ayrılmadan bitişik şekilde kullanılması gerekir. Bu bağlamda "Hiçbir ayrı mı yazılır?" konusundaki çelişki sözcüğün bitişik yazılışı ile sonlanabilir.

Hiçbir doğru yazılışı nasıldır?

Hiçbir, "hiç" kelimesi ile "bir" kelimesinin birleşiminden oluşan bir sıfat tamlamasıdır. Olumsuz bir anlam taşır ve hiçbir şey, hiçbir kişi gibi ifadelerde kullanılır. Anlamı hiçbir şeyin, hiçbir kimsenin olarak çevrilebilir. Hiçbir TDK kaynaklarında bitişik olarak yazılan sözcükler arasında yer alır. Cümlede bir anlam bozukluğu olmaması için sözcük bitişik şekilde yazılmalıdır.

Hiçbir bitişik mi yazılır?

Hiçbir, birleşik bir kelime olarak yazılır. TDK'ye göre doğru yazımı "hiçbir" şeklindedir. Hiç bir şeklindeki kullanım hatalıdır. Hiç ve bir kelimelerinin birleşiminden oluşan bu kelime, hiç kelimesinin bir kelimesiyle olumsuzluk oluşturması sonucu ortaya çıkmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımına örnek cümleler verilebilir: