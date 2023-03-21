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Flüt nasıl yazılır, flüt yazımı nasıl olmalıdır? Flüt mü fülüt mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım yanlışı yapılan sözcüklerden biri de flüttür. Pek çok kişi bu sözcüğü yanlış yazıyor. Okunduğu gibi yazılmayan bir sözcük olduğundan dolayı yazımı kafa karıştırıcı olabiliyor. Yazılışında bir hata yapılmaması için doğru yazılışı hakkında bilgi sahibi olunmalıdır. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlük kelimelerin doğru yazılışlarını açıklar. En çok merak edilen kelimelerden biri olan flüt nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Flüt nasıl yazılır, flüt yazımı nasıl olmalıdır? Flüt mü fülüt mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz kelime sayısı bakımından oldukça zengindir. Kökeni farklı dillere dayanan pek çok kelime de Türkçeye yerleşmiştir. Bu sözcüklerden biri de flüttür. Flüt kelimesinin kökeni Fransızcadır. "Flûte" kelimesinden türeyen flüt sözcüğü nefesli bir çalgıdır. Bazı kaynaklarda fülüt olarak yazılan bu sözcüğün nasıl yazıldığı karıştırılarak hatalar yapılıyor. Sözcüğün doğru yazımı öğrenilerek yazım yanlışı yapılmadan cümle kurulabilir.

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Flüt nasıl yazılır?

Dilimizde bazı sözcüklerde sıklıkla yazım yanlışı yapılır. Flüt yazımı da yaygın olarak karıştırılır ve merak edilir. Kökeni farklı dilden olan bu sözcük okunurken farklı yazılırken farklı ifade edilir. Bu durum flüt mü fülüt mü ikileminin ortaya çıkmasına neden olur. Okunurken fülüt olarak telaffuz edilen bu sözcüğün yazımında doğru kullanım flüttür. Flüt TDK kaynaklarında da tek ü ile yazılmıştır. “Fülüt” şeklindeki yazım yanlış olarak kabul edilir. Sözlük anlamı yan tutarak çalınan, orkestrada yer almakta olan bir üflemeli çalgı olan flüt, fülüt olarak okunur.

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Flüt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Fransızca kökenli olan flüt sözcüğü okunduğu gibi yazılmayan sözcükler arasında yer alır. Bu durum kelimenin yanlış şekilde yazılmasına neden olur. Flüt olarak yazılan sözcük fülüt şeklinde okunur. Yazımı sırasında tek /ü/ harfi kullanılmalıdır. Fakat telaffuzda arada bir /ü/ harfi daha varmış gibi, fülüt olarak söylenir. Farklı çeşitleri olan flüt pek çok kişi tarafından bilinen ve kullanılan bir enstrüman çeşididir. Çeşitli örnek cümleler ile flüt kelimesinin doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı gösterilebilir:

  • Konservatuarda yan flüt onun en sevdiği enstrümanı olmuştu. (Doğru)
  • Okul dersleri için aldığı fülüt bozuk çıkınca değiştirmek zorunda kaldı. (Yanlış)
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