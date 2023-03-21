Flüt nasıl yazılır, flüt yazımı nasıl olmalıdır? Flüt mü fülüt mü, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Dilimiz kelime sayısı bakımından oldukça zengindir. Kökeni farklı dillere dayanan pek çok kelime de Türkçeye yerleşmiştir. Bu sözcüklerden biri de flüttür. Flüt kelimesinin kökeni Fransızcadır. "Flûte" kelimesinden türeyen flüt sözcüğü nefesli bir çalgıdır. Bazı kaynaklarda fülüt olarak yazılan bu sözcüğün nasıl yazıldığı karıştırılarak hatalar yapılıyor. Sözcüğün doğru yazımı öğrenilerek yazım yanlışı yapılmadan cümle kurulabilir.

Flüt nasıl yazılır?

Dilimizde bazı sözcüklerde sıklıkla yazım yanlışı yapılır. Flüt yazımı da yaygın olarak karıştırılır ve merak edilir. Kökeni farklı dilden olan bu sözcük okunurken farklı yazılırken farklı ifade edilir. Bu durum flüt mü fülüt mü ikileminin ortaya çıkmasına neden olur. Okunurken fülüt olarak telaffuz edilen bu sözcüğün yazımında doğru kullanım flüttür. Flüt TDK kaynaklarında da tek ü ile yazılmıştır. “Fülüt” şeklindeki yazım yanlış olarak kabul edilir. Sözlük anlamı yan tutarak çalınan, orkestrada yer almakta olan bir üflemeli çalgı olan flüt, fülüt olarak okunur.

Flüt doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Fransızca kökenli olan flüt sözcüğü okunduğu gibi yazılmayan sözcükler arasında yer alır. Bu durum kelimenin yanlış şekilde yazılmasına neden olur. Flüt olarak yazılan sözcük fülüt şeklinde okunur. Yazımı sırasında tek /ü/ harfi kullanılmalıdır. Fakat telaffuzda arada bir /ü/ harfi daha varmış gibi, fülüt olarak söylenir. Farklı çeşitleri olan flüt pek çok kişi tarafından bilinen ve kullanılan bir enstrüman çeşididir. Çeşitli örnek cümleler ile flüt kelimesinin doğru yazımı ve cümle içinde kullanımı gösterilebilir: