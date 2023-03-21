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Canımın içi nasıl yazılır, canımın içi yazımı nasıl olmalıdır? Canımın içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

05.03.2023 22:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük yaşamda sevilen kişilere farklı şekillerde hitap edilir. Bu hitap şekillerinden biri de canımın içidir. Oldukça zengin bir dil olan Türkçede pek çok sözcük bulunur. Farklı anlamları ifade eden kelimelerin yazımı zaman zaman karıştırılabiliyor. En sık karıştırılan sözcük türlerinden biri de birleşik kelimelerdir. İki kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bu sözcüklerin ayrı mı yazıldığı bitişik mi yazıldığı karıştırılır. Peki, canımın içi nasıl yazılır, yazımı nasıl olmalıdır?

Canımın içi nasıl yazılır, canımın içi yazımı nasıl olmalıdır? Canımın içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çok sevilen kişilere hitap edilirken kullanılan pek çok sözcük vardır. Göz bebeğim, hayatımın anlamı, canımın içi bu sözcüklerden bazılarıdır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılırken bazı durumlarda ise bitişik yazılır. Canımın içi kelimesi yazılırken de ayrı mı birleşik mi yazılır karıştırılabiliyor. Dilimizi doğru şekilde kullanabilmek için sözcükleri doğru şekilde yazmak önemlidir.

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Canımın içi nasıl yazılır?

Sözlük anlamı çok sevilen bir kişi için kullanılan bir söz olan canımın içi yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Paragrafta anlam bozulması olmadan ve sözcüklerin anlamları değişmeden kullanabilmek için doğru şekilde yazmak önemlidir. Bu sözcüğün yazımı sırasında canımın içi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır en çok karıştırılan durumdur. Can ve iç sözcüklerinin bir araya gelip canımın içi sözcüğünü oluşturmuştur. Bazı kaynaklarda bu sözcüğün “canımıniçi” olarak yazıldığına rastlanabilir. Canımın içi TDK kurallarına göre ayrı olarak yazılır.

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Canımın içi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kelimelerin doğru şekilde yazılması imla ve yazım kurallarına uyulması akıcı cümleler kurmanın anahtarıdır. Söylenişi sırasında bir karışıklık olmasa da bazı sözcüklerin yazımında karışıklıklar meydana gelebiliyor. "Canımın içi bitişik mi yazılır?" bu sözcük hakkında en sık araştırılan konudur. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte canımın içi ayrı şekilde yazılır. “Canımıniçi” şeklindeki bitişik yazımı yanlıştır. Sözcüğün doğru yazılışı örnek cümleler ile tam olarak anlaşılabilir:

  • Seninleyken dünya daha güzel bir yer canımın içi. (Bu cümlede sözcük doğru yazılmıştır.)
  • Seni anlıyorum canımıniçi. (Bu cümlede birleşik şekilde yazılan sözcük yanlış şekilde kullanılmıştır.)
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