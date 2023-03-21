Canımın içi nasıl yazılır, canımın içi yazımı nasıl olmalıdır? Canımın içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Çok sevilen kişilere hitap edilirken kullanılan pek çok sözcük vardır. Göz bebeğim, hayatımın anlamı, canımın içi bu sözcüklerden bazılarıdır. İki farklı kelimenin bir araya gelmesiyle oluşan birleşik kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılırken bazı durumlarda ise bitişik yazılır. Canımın içi kelimesi yazılırken de ayrı mı birleşik mi yazılır karıştırılabiliyor. Dilimizi doğru şekilde kullanabilmek için sözcükleri doğru şekilde yazmak önemlidir.

Canımın içi nasıl yazılır?

Sözlük anlamı çok sevilen bir kişi için kullanılan bir söz olan canımın içi yazımı en sık karıştırılan kelimeler arasında yer alır. Paragrafta anlam bozulması olmadan ve sözcüklerin anlamları değişmeden kullanabilmek için doğru şekilde yazmak önemlidir. Bu sözcüğün yazımı sırasında canımın içi bitişik mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır en çok karıştırılan durumdur. Can ve iç sözcüklerinin bir araya gelip canımın içi sözcüğünü oluşturmuştur. Bazı kaynaklarda bu sözcüğün “canımıniçi” olarak yazıldığına rastlanabilir. Canımın içi TDK kurallarına göre ayrı olarak yazılır.

Canımın içi doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Kelimelerin doğru şekilde yazılması imla ve yazım kurallarına uyulması akıcı cümleler kurmanın anahtarıdır. Söylenişi sırasında bir karışıklık olmasa da bazı sözcüklerin yazımında karışıklıklar meydana gelebiliyor. "Canımın içi bitişik mi yazılır?" bu sözcük hakkında en sık araştırılan konudur. Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan sözlükte canımın içi ayrı şekilde yazılır. “Canımıniçi” şeklindeki bitişik yazımı yanlıştır. Sözcüğün doğru yazılışı örnek cümleler ile tam olarak anlaşılabilir: