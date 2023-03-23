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Bir ara nasıl yazılır? Bir ara ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

21.03.2023 00:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ayrı veya bitişik olarak yazılan pek çok birleşik sözcük vardır. Bu sözcüklerin doğru yazılışları ise çoğu zaman karıştırılır. TDK güncel çevrim içi sözlüğü ile Yazım Kuralları Kılavuzu ise birleşik sözcüklerin ayrı olarak mı bitişik olarak mı yazıldığını öğrenmek isteyen kişilere yol gösterir. Dolayısıyla bir ara sözcüğünün de TDK üzerinden doğru yazılışının nasıl olduğu öğrenilebilir. Zarf görevinde kullanılan, geçmiş bir zamanda ve kısa bir süre gibi anlamları olan bir ara ayrı mı yazılır?

Bir ara nasıl yazılır? Bir ara ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Her bir sözcüğün doğru yazılışı Türk Dil Kurumu Yazım Kuralları Kılavuzu kapsamında yer alan kurallara göre şekillenmiştir. Dolayısıyla bir sözcüğün doğru yazılışı araştırılırken de güvenilir kaynak olarak TDK'ye başvurulmalıdır. Bu bağlamda ayrı olarak mı bitişik şekilde mi yazıldığı sıklıkla araştırılan bir ara sözcüğünün de TDK üzerinden sorgulanabildiği söylenebilir. Doğru yazılışının nasıl olduğu öğrenilen bir ara sözcüğü cümle içerisinde kullanıldığı zaman da bu birleşik kelimenin yazımı pekiştirilmiş olur. TDK kapsamında iki ayrı anlamı belirtilen bu zarf türündeki birleşik sözcük ile pek çok cümle kurulabilir.

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Bir ara nasıl yazılır?

Ayrı veya bitişik olarak yazılan çok sayıda sözcüğün yer aldığı Türkçe oldukça zengin bir dildir. Dolayısıyla Türkçede yaygın olarak kullanılan birleşik sözcüklerin doğru yazılışlarının öğrenilmesinde de fayda vardır. Günlük yaşamda konuşma dilinde sıklıkla sesletilen sözcüklerden biri "bir ara" olarak belirtilebilir. Bu sözcüğün gidilecek bir yeri ya da yapılacak bir şeyi anlatırken yaygın olarak zarf görevinde kullanıldığı söylenebilir. Bir ara TDK kapsamında da zarf türünde olduğu belirtilen bir sözcüktür.

Günlük yaşamda bir ara birleşik sözcüğü sıklıkla kullanılsa da bu sözcüğün nasıl yazıldığı karıştırılabilir. Özellikle birleşik olarak mı ayrı olarak mı yazıldığı unutulan bir ara sözcüğünün doğru yazılışı ise TDK güncel sözlüğü üzerinden öğrenilebilir. Bir ara yazımı doğru ve yanlış hali ile şu şekildedir:

  • Bir ara (doğru)
  • Bir ara (yanlış)

Yukarıda da belirtildiği üzere "Bir ara ayrı mı yazılır?" sorusunun yanıtı "evet" olmalıdır. Dolayısıyla bu birleşik sözcük yazılırken bir ve ara kelimelerinin arasında boşluk bırakılmalıdır. Bu bağlamda "Bir ara bitişik mi yazılır?" sorusunun yanıtının da "hayır" olduğu hatırlatılmalıdır.

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Bir ara yazımı ile ilgili örnek cümleler

Pek çok kişi bir ara doğru yazılışının ayrı mı bitişik mi olduğunu sorgular. TDK kapsamında ayrı olarak yazıldığı görülebilen bu birleşik kelimenin doğru yazılışının pekiştirilmesi için ise bir aranın cümle içerisinde kullanılmasında fayda vardır. Kısa bir süre ve geçmiş bir zamanda anlamlarında kullanılabilen bir ara sözcüğünün yer aldığı örnek cümleler aşağıdaki gibidir:

  • Arkadaşıma gitmek için metro durağına yürürken kalabalıktan bir ara alkış seslerinin yükseldiğini duydum.
  • Seninle bir ara gittiğimiz ve yemeklerine hayran kaldığımız o muhteşem kafeyi hatırlıyor musun?
  • Tesisat işleri konusunda bilgili olan komşuma evimdeki bozuk çeşmeye ne zaman bakacağını sorduğumda bir ara bana uğrayacağını söyledi.
  • Bir ara kendimi o kadar değersiz hissediyordum ki şu anki halime baktığımda geçmişte kendime ne kadar haksızlık ettiğimi anlıyorum.
  • Eğer onunla arandaki sorunları çözmek istiyorsan bir ara görüşmenizde fayda var.
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