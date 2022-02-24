Hiçbir şey ziyan olmasın: Son kullanma tarihi geçmeye yakın ürünleri değerlendirme yöntemleri

Son kullanma tarihi geçmeye yakın, bozulmaya başlamış ya da dışarıda kalıp ekşimiş ürünler, her zaman çöp olmayabilir. Bozulsalar dahi bazı ürünleri değerlendirmenin birbirinden farklı yolları var. Bu yolları kullanarak, son kullanma tarihleri geçmiş olsa da ürünleri kendi özelliklerinin dışında değerlendirebilir böylece ziyan etmemiş olursunuz.

SÜT

Bozulmaya yakın sütünüzden hemen vazgeçmeyin. Sütü farklı bir şekilde kullanarak değerlendirebilirsiniz. Bunun en bilinen yöntemi farklı bir besin maddesine çevirmek. Bozulmaya yüz tutmuş sütten lor peyniri yapabilirsiniz. Böylece hem sütünüzü değerlendirmiş hem nefis bir lor peyniri kazanmış olacaksınız. Dolapta kalmış sütü yüz maskesi olarak da kullanabilirsiniz. Pek hoş bir kokusunun olacağını söyleyemeyiz ama sütün içinde yer alan laktik asit cildinize iyi gelecek.

YOĞURT

Son kullanma tarihi yaklaşan yoğurttan da aynı süt gibi yüz maskesi olarak faydalanabilirsiniz. Yüz maskesinin yanı sıra yoğurdu peeling için değerlendirebilirsiniz. Bunun yöntemi ise son derece basit. Yoğurdu, bal ve salatalıkla karıştırarak peeling ya da yüz maskesi için hazır hale getirin. Akabinde yüzünüze sürüp 15 dakika bekleyin. Sürenin dolmasının ardından yüzünüzü ılık suyla yıkayarak temizleyin.

AVOKADO

Bozulmaya yüz tutmuş olan avokadoyu da atmak yerine farklı bir şekilde değerlendirebilirsiniz. Avokadoyu saç maskesi olarak kullanarak, saçlarınız için muhteşem bir nemlendirici elde edebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken oldukça kolay. Avokadoyu sadece ezmek ve karıştırmak maske haline getirmeniz için yeterli olur. Ardından saç diplerine uygulamalı ve minimum 6 saat beklemelisiniz. Süre dolduktan sonra ise saçlarınızı şampuan ile yıkayın.

FISTIK EZMESİ

Fıstık ezmesi, cilde faydalı gelen yağlar açısından oldukça zengin bir besin. Tıraş olduktan sonra fıstık ezmesini, tıraş kremi yerine kullanabilirsiniz. Bu sayede cildiniz pürüzsüz ve yumuşak bir dokuya kavuşur. Bekleyen fıstık ezmesini atmaktansa tıraş kremi olarak kullanıp yarım saat sonra yıkayabilirsiniz.

DİŞ MACUNU

Beklemiş diş macununu temizlik maddesi olarak kullanabilirsiniz. Özellikle halılardaki lekelerin çıkarılmasında etkili çünkü. Spor ayakkabı ve telefon ekranı temizlemek için de diş macunundan yararlanabilirsiniz.



