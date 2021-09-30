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Hıçkırık nöbeti geçiren gence rahatsızlığının teşhisi için tetkik yapıldı

30.09.2021 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın beyin emarı çekildi, kan tahlilleri yapıldı - DÜ Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir: - "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da yaklaşık bir aydır hıçkırık nöbeti geçiren 28 yaşındaki Süleyman Çetinkaya'nın rahatsızlığının teşhis edilmesi için Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde tetkik yapıldı.

Merkez Yenişehir ilçesinde, bir ay önce başlayan ve aralıksız devam eden hıçkırık nöbeti nedeniyle zor günler geçiren 28 yaşındaki Çetinkaya, DÜ Tıp Fakültesi Hastanesine başvurdu.

Şikayetlerini anlatan Çetinkaya'nın beyin emarı (MR) çekildi, kan tahlilleri yapıldı.

Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nebahat Taşdemir ile de görüşen Çetinkaya, mide rahatsızlığından sonra bir aydır hıçkırık nöbeti geçirdiğini, Diyarbakır'da birçok doktora başvurduğunu ancak rahatsızlığına teşhis konulamadığını söyledi.

İştahının kesildiğini, her yemekten sonra istifra ettiğini, bundan dolayı bir ayda 15 kilo verdiğini anlatan Çetinkaya, uyumadığını ve çok sıkıntı yaşadığını belirtti.

Prof. Dr. Taşdemir AA muhabirine, Çetinkaya'nın rahatsızlığının yapılan tetkiklerin sonucuna göre belirleneceğini ifade ederek, "Umarım en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını sağlarız. Her bulantı, istifra ve hıçkırık mide ve bağırsakla ilgili değil. Bazen beyinle ilgili de olabiliyor. Hastamıza doğru tedaviyi verebilmemiz için laboratuvar sonuçlarını beklemek zorundayız. Sonuçlarına göre gerekli tedaviyi uygulayacağız." dedi.

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