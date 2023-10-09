Hıçkırık oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Hıçkırık filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmde turet sendromlu bir gencin öğretmen olmak için gösterdiği çaba anlatılıyor. Hıçkırık filmini seyretmek isteyen sinemaseverler film hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. İşte Hıçkırık filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları..

HIÇKIRIK HİNT FİLMİ KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Rani Mukerji - Naina Mathur

Neeraj Kabi - Mr. Wadia

Rohit Saraf - Akshay

Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur

Asif Basra - Shyamlal

Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna

Vikram Gokhale - Mr. Khan

Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar

Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur

Hussain Dalal - Vinay

Ivan Rodrigues - Müdür

Harsh Mayar - Aatish



