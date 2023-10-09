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Hıçkırık oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi?

09.10.2023 19:40 | Son Güncelleme:
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Hıçkırık filmi oyuncuları ve konusuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Başrollerinde Rani Mukerji’nin yer aldığı filmin yönetmen koltuğunda Siddharth Malhotra oturuyor. Bir Hint filmi olan Hıçkırık, bu akşam izleyicilere seyir keyfi yaşatacak. Peki, Hıçkırık oyuncuları kimdir, konusu nedir? Hıçkırık filmi ne zaman ve nerede çekildi?

Hıçkırık filmi bu akşam TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. Filmde turet sendromlu bir gencin öğretmen olmak için gösterdiği çaba anlatılıyor. Hıçkırık filmini seyretmek isteyen sinemaseverler film hakkında detaylı bilgileri araştırıyor. İşte Hıçkırık filmi hakkında merak edilen soruların yanıtları..

HIÇKIRIK HİNT FİLMİ KONUSU

Naina Mathur (rani), sürekli tıkanıklık, kekemelik yaşadığı Tourette sendromunda bir hastalığı vardır. ilerde bir öğretmen olmak istemektedir ancak çevresindeki insanlar, rahatsızlığı nedeniyle başka meslek seçmeleri gerektiğini söylemektedir. Sonunda bir okulda öğretmen olarak iş bulur ancak kendini ispatlamak için birçok zorlukla karşı karşıya kalmaktadır.

HIÇKIRIK FİLMİ

HIÇKIRIK HİNT FİLMİ OYUNCULARI

Rani Mukerji - Naina Mathur
Neeraj Kabi - Mr. Wadia
Rohit Saraf - Akshay
Sachin Pilgaonkar - Prabhakar Mathur
Asif Basra - Shyamlal
Jannat Zubair Rahmani - Natasha Khanna
Vikram Gokhale - Mr. Khan
Riya Shukla - Supriya Pilgaonkar
Supriya Pilgaonkar - Sudha Mathur
Hussain Dalal - Vinay
Ivan Rodrigues - Müdür
Harsh Mayar - Aatish

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