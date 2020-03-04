Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague yönetimine tepki

7Days Eurocup Son 16 Turu B Grubu'nda İstanbul'da oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Euroleague yönetiminin aldığı karar ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı.
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Euroleague’in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul’da oynanması gereken ancak İtalya’daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna’nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague’i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."
(DHA)
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