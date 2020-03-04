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Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague yönetimine tepki

BASKETBOL HABERLERİ  | 04.03.2020 18:53 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçının Euroleague yönetiminin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alınmasına tepki gösterdi. Hidayet Türkoğlu, kararın büyük bir hayal kırıklığına neden olduğunu ifade etti.

Hidayet Türkoğlu'ndan Euroleague yönetimine tepki

7Days Eurocup Son 16 Turu B Grubu'nda İstanbul'da oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Segafredo Virtus Bologna maçı, Euroleague yönetiminin aldığı karar ile Sırbistan'ın başkenti Belgrad'a alındı.

Hidayet Türkoğlu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, federasyonun internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Euroleague’in Darüşşafaka Tekfen ile Segafredo Virtus Bologna arasında oynanacak 7DAYS Euro Cup maçına ilişkin aldığı karar büyük bir hayal kırıklığına neden olmuştur. Karar doğrultusunda, başlangıçta İstanbul’da oynanması gereken ancak İtalya’daki COVID-19 virüsü salgını nedeniyle ertelenen maç 5 Mart’ta Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da oynanacak. Çabalarımıza ve Darüşşafaka Tekfen tarafından sunulan bütün diğer seçeneklere rağmen alınan bu kararı anlaşılmaz buluyorum. Virtus Bologna’nın başantrenörü ve bazı oyuncularının Sırbistanlı olması ihtilaflı bir durum ortaya çıkarmıştır, bu da kulübümüz Darüşşafaka Tekfen için sportmenlik dışı ve olumsuz bir ortam oluşturmaktadır. Euroleague’i bu tarz kararlar alırken daha dikkatli olmaya davet ediyorum. Bu karar nedeniyle, Türk basketbol camiasının bütün takımları, oyuncuları ve kurumsal paydaşlarıyla kırgın olduğuna inanıyorum."

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
hidayet turkoglu THY Euroleague tbf Darüşşafaka Tekfen Segafredo Virtus Bologna

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