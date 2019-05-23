Hidayet Türkoğlu'ndan Turgay Demirel'e cevap

"Görev süresini tamamlayan Turgay Demirel, 1 Nisan 2019 tarihinde Türkiye dışında farklı ülkeler tarafından aday gösterilmiştir. Genel usule aykırı bu adaylıkla, Turgay Demirel federasyonumuzla hiçbir şekilde iletişime geçmemiş ve aday gösterilmek istediğini belirtmemiştir. Adaylığı sırasında Avrupa basketbolu için herhangi bir planını bizlere aktarmadığı gibi, yönetim ekibine federasyonumuzdan herhangi bir ismi davet dahi etmemiştir. Oysaki amacımız, Türk basketbolunu temsil eden değerli yöneticilerimizin, FIBA Avrupa'nın karar organlarında daha fazla yer alması ve bunun yansıması olarak da güçlenen Türk basketboluna hizmet etmeleridir. Turgay Demirel, Kasım 2016 tarihinden bu yana, üç yıl süresince federasyonumuzu ziyaret etmemiş, hiçbir şekilde iletişime geçmemiş, görevi sebebiyle bulunduğu Avrupa Şampiyonası dışında milli maçlarımıza katılmamış, hiçbir kulübümüzün Avrupa'daki mücadelesini desteklememiştir."

Diğer başkan adaylarının federasyonu ziyaret ederek projelerini anlattığını aktaran Türkoğlu, şöyle devam etti:

"Demirel, Türkiye Basketbol Federasyonu ile hiçbir temas kurmamış ve bilgi alışverişi yapmamıştır. Alışılmışın aksine, kendi ülkesinin federasyonu dışında diğer ülkeleri ziyaret eden, FIBA organizasyonlarında Türk heyetini selamlamaktan bile kaçınan Demirel, seçime yalnızca bir hafta kala bazı ülkelerden gelen güven tazeleme talebi üzerine kendi ülkesinden destek mektubu talebi içine girmiştir. Sporculuğum ve spor yöneticiliğim sürecince her zaman cesur, şeffaf ve ülkemin değerlerini ön planda tutan bir tavır sergiledim. Bugün de Turgay Demirel'i gerek geçmiş dönem TBF yöneticiliğinde gerekse FIBA Avrupa'daki görevi süresinde taraflı, etik olmayan ve ülkesinin çıkarlarını ön planda tutmayan tavrı nedeniyle eleştirdiğimi ve başkanlığını desteklemediğimi açıklıkla dile getirmekte bir mahsur görmüyorum."

Turgay Demirel'in yaptığı açıklamada Türk Milli Takımı'nın başarılarını tek başına sahiplenmesini de eleştiren Türkoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: