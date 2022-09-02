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Hidrojen batarya ile araçlar 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katedebilecek

02.09.2022 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yıllarca süren çalışmanın ardından hidrojen bataryalarda en kritik ürün olan ve yurt dışından metrekaresi 3 bin dolara alınan membran, bor ve perlit kullanılarak muadillerinden 6 kat verimli şekilde 400 dolara mal edildi - Hidrojen bataryayı geliştiren Hydroborpem firmasının ortaklarından Erhan Demircioğlu: - "Türkiye'deki ihtiyacı karşılayabildiğimiz gibi yurt dışından da talep almaya başladık. Dolayısıyla sadece ülkemiz için değil, globalde de enerji ve otomotiv sektöründe ihtiyaçları karşılayabilecek konuma geldik"

VEYSEL ALTUN - Bir firma tarafından geliştirilen hidrojen batarya sayesinde elektrikli araçların, 5 dakikalık şarjla 600 kilometre yol katetmesi mümkün olacak.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda devam ediyor.

TEKNOFEST'te, Hydroborpem firması tarafından bor ve perlit kullanılarak çok daha ucuza geliştirilen ve kısa sürede şarj olabilen, lityum bataryalardan 6 kat daha dayanıklı hidrojen batarya da sergileniyor.

TEKNOFEST'e ilk kez 2019 yılında katıldıktan sonra girişimci olan ve ortaklarıyla Hydroborpem firmasını kuran Erhan Demircioğlu, AA muhabirine, özellikle otomotiv sektöründe elektrikli araçlar için hidrojen bataryalar ürettiklerini söyledi.

Şirketlerini kurarak ülkelerine katma değer kazandırmak istediklerini dile getiren Demircioğlu, bataryalarını, yazılımı da dahil tamamen kendilerinin ürettiklerinin altını çizdi.

Geliştirdikleri ürünün gelecekte ulaşım sektörünün enerji açığını karşılayacak nitelikte olduğuna işaret eden Demircioğlu, şöyle devam etti:

"Hidrojen bataryalarda en kritik malzeme, membran dediğimiz hidrojeni doğrudan elektriğe çeviren özel yapılar. Bu yapıları yurt dışından tedarik ediyoruz. Metrekaresi yaklaşık 3 bin dolar. Biz de bunu ortadan kaldırmak için 11 yıldır bu konu üzerinde çalışıyoruz. Yüzü aşkın deney sonucunda ülkemizin madenlerinden bor ve perliti kullanarak kompozit yeni bir membran sentezlemeyi başardık. Muadillerinden 6 kat verimli membrana sahibiz. Üretim maliyetimiz de yerli madenlerimizi kullandığımız için metrekare başına 400 dolara düşmüş durumda. Türkiye'deki ihtiyacı karşılayabildiğimiz gibi yurt dışından da talep almaya başladık. Dolayısıyla sadece ülkemiz için değil, globalde de enerji ve otomotiv sektöründe ihtiyaçları karşılayabilecek konuma geldik."

- Hidrojen bataryanın kullanım ömrü 14 yıl

Şirketlerini kurup bu noktaya gelebilmelerinde TEKNOFEST'in çok büyük payı bulunduğunu belirten Demircioğlu, "Şirketleşmede bizi destekliyorlar, gerek hibe destekleri, gerek eğitimler olsun. Hedefimiz hidrojen teknolojilerinde dünyada lider firma statüsüne geçebilmek." ifadesini kullandı.

Araçlar için geliştirdikleri hidrojen batarya paketlerinin 6 kat verimli olduğuna işaret eden Demircioğlu, şunları kaydetti:

"Elektrikli araçlarda kullanılan lityum bataryalar çok hızlı şarj olamıyor, 2 saati bulan şarj süresine sahip ve menzil de kısa kalıyor. Bu problemleri çözebilmenin tek yolu, hidrojenli araç teknolojisi, hidrojenli batarya kullanabilmek. Geliştirdiğimiz sistemlerimizle 5 dakikada şarj olan dolu bir batarya ile 600 kilometre ve üstüne varan menzile ulaşabiliyoruz. Aynı zamanda batarya ömrümüz de 14 yıl. Lityum bataryalar 5 yıl gibi bir ömre sahip. Lityum bataryalar ömrünü tamamladıktan sonra araç içinden çıkartılıp yeni bir batarya kiti satın alınması gerekiyor. Bu da neredeyse bir araç maliyeti kadar. Dolayısıyla sürdürülebilir değil. Bizim sistemimiz modüler şekilde işlediği için eskimiş ya da yıpranmış hücreleri yeni hücrelerle değiştirebiliyoruz."

Hidrojenin temiz bir enerji olduğuna dikkati çeken Demircioğlu, "Paris İlkim Anlaşması ve Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı'na bağlı olarak çok yakında karbon vergilendirmesi gelecek. Dolayısıyla her ülke, her şirketin çevreye saldığı karbona karşı ödeme durumu söz konusu. Bu temiz teknolojiyi üreterek ülkemizin karbon salımını düşürmeyi, dünyaya örnek olmasını, aynı zamanda özellikle ihracat yapan firmalarımızın ürünlerinde herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamamasını sağlamayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Samsun Bor Teknofest perlit

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