Hierapolis kazılarına 1 milyar TL destek

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un oluruyla açıklanan UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Hierapolis Antik Kenti’nde tanıttığı Geleceğe Miras Hierapolis projesinin detaylarını paylaştı. Hierapolis Antik Kenti’ndeki kazı çalışmaları için 1 milyar liralık bütçe ayrıldığını ve kazı çalışmalarının12 aya yayılacağı müjdesini veren Başkan Zolan, söz konusu desteğin Denizli’nin değerlerinin gün yüzüne çıkmasına büyük katkısı olacağını söyledi. Türkiye’nin en çok ziyaret edilen ören yeri konumundaki Hierapolis’in 1988’den beri UNESCO Dünya Miras Listesi’nde bulunduğunu belirten Başkan Osman Zolan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un oluruyla gerçekleşecek bu desteğin kent tanıtımına çok büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

TRİPOLİS ANTİK KENTİ’NE KARŞILAMA MERKEZİ YAPILACAK

Öte yandan, Hierapolis Antin Kenti’ne verilen destekle birlikte Buldan ilçesinde yer alan Tripolis Antik Kenti’ne yönelikte önemli bir destek verileceğini vurgulayan Başkan Zolan, Bakan Ersoy’un Tripolis Antik kentine öncelikli olarak karşılama merkezi yapılması hususunda yetkililere talimat verdiğini, Tripolis’teki kazı ve restorasyon çalışmalarında kullanılmak üzere ilk etapta 50 milyon TL bütçe verileceği, projeler hazırlandıkça bu rakamın artacağı bilgisini paylaştı.

“ŞEHRİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ”

Denizli Büyükşehir Belediyesinin 2008 yılında Türkiye’de ilk kez Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yaptığı protokolle işletmesini üstlenip, kazı çalışmalarına destek verdiği Laodikya Antik Kenti’nde “Laodikya Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” projesi ile restorasyonunu tamamladıkları 2200 yıllık Batı Tiyatrosu başta olmak üzere Denizli’nin kültürel değerlerine sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Zolan, kentin kültürel mirası için tüm kurumlarla birlikte gayret ettiklerini söyledi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, göreve geldikleri ilk günden itibaren antik dönemden başlayarak beylikler, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine kadar kentin geçmişine tanıklık eden çok sayıda değere sahip çıktıklarını söyledi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin başta Kaleiçi Çarşısı olmak üzere, İlbade Mezarlığı ve restore edilen tarihi yapılarla kentin değerlerine sahip çıkmaya devam ettiklerini belirten Başkan Zolan şöyle konuştu; “Şehrimizin tarih ve kültürüne sahip çıkıyoruz. Bu toprakların altı ve üstünde ne varsa bize aittir. Denizli öyle güzel bir şehir ki, başka şehirlere değişmek mümkün değil. Biz şehrimize sahip çıkıyoruz” ifadelerini kullandı.

GELECEĞE MİRAS PROJESİ

Geçtiğimiz günlerde Denizli ziyaretinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un "Geleceğe Miras Hierapolis" projesine ilişkin şu bilgileri paylaştı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy, "Öncelikle ana ziyaretçi güzergahı üzerinde bulunan ve Hierapolis’in önemli yapılarından olan katedralde ve kehanet yapısında kazı, temizlik ve restorasyon çalışmaları gerçekleştireceğiz. Erken Doğu Roma Dönemi’ne tarihlenen bu iki yapıyı mevcut bloklarıyla ayağa kaldıracak ve bu alanları 2024’te ziyarete açacağız. Birçok önemli çalışmanın 2025’te tamamlanmış olmasını öngörüyoruz. 2025 yılında da bu alanları ziyarete açacağız. Antik Hierapolis tiyatrosu için de Koruma Bölge Kurulu kararıyla onaylanan projelerimiz mevcut. Heykeller için yeni bir teşhir salonu oluşturulacak ve müze bahçesinde de açık alan eser sergileme mekanları tasarlayacağız. Antik kentte ziyaretçi karşılama merkezleri ve otopark alanlarını yenileyecek, yeni bir ziyaretçi, yönetim planı yaparak kısa ve uzun tur gezi güzergahları oluşturacağız. Gece müzeciliği çerçevesinde de anıtsal yapıların ve kent içindeki gezi güzergahının aydınlatma çalışmalarını yıl sonunda tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

