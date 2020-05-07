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Hijyen kurallarına uymadılar, yazılan cezaya sinirlendiler

KAYSERİ HABERLERİ  | 07.05.2020 11:59 | Son Güncelleme

Kayseri’de bir grup esnafa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı.

Kayseri’de bir grup esnafa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle ceza yazıldı. Cezaya sinirlenen esnaflar kepenk kapattı.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Millet Caddesi’nde bulunan bir grup esnaf İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin yaptığı denetimin ardından kendilerine tebligat edilmeden ceza yazıldığı iddiasında bulundu. Esnaflardan Mustafa Eğilmez, "1 ay önce zabıtalar gelerek hijyen açısında mallar dışarıya konmayacağını ve içeri almamız gerektiğini söylediler. Burada bulunan esnaflarımızın yüzde 90’ı mallarını içeriye aldı. 15 gün sonrada İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarla beraber yine zabıta ekipleri geldi. Rutin kontrol yaptıklarını ve malların içeride de olup olmadığına baktıklarını, karara uyulmadığı takdirde ceza yazacaklarını dile getirdiler. Bundan 3 gün sonrada bir bayan gelerek hakkımızda şikayet olduğunu ve tutanak tutacağını söyledi. Aldığınız mal bozuk mu çıktı, hayır. Burada 10 kişiye tutanak tutuldu, bu işi Kayseri’de yapan bin 500 kişi var. Sadece 10 kişiye ceza yazılıyor, öbür arkadaşlara bir şey yok. Cezanın da ne kadar olduğunu bilmiyoruz. 5 bin-5 bin 500 TL arasında olduğunu söylüyorlar. Zaten şu süreçte iş güç yok. Yanımızda 2-3 tane adam çalıştırıyoruz. Biz bu süreçte bu cezayı nasıl verelim” dedi.
Bir diğer esnaf Murat Kariptaş da, “Yazılan ceza 50-100 TL değil, 5 bin 500 TL paradan bahsediyorlar. Bu zamanda bu parayı kim çıkaracak. Bize önceden tebligat verilmesi gerekiyordu. Bize söyleselerdi, bizde ona göre tedbirimizi alırdık. Bizde bugün tepki olarak kepengimizi kapatıyoruz. Çok mağdur durumdayız” şeklinde konuştu.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre ise, bölgedeki esnafların bir çok defa uyarıldığı, korona virüs salgını çerçevesinde de alınan tedbirlerle alakalı açıkta, vatandaşların temas edebileceği şekilde ürün satamayacakları konusunda uyarıldıkları öğrenildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerinin, halk sağlığını korumak için ilgili kanunlar gereği korona virüs tedbirleri doğrultusunda sağlık koşulları açısından uygun olmayan iş yerlerini belirlediği, uyarılarını salgın öncesi ve sonrasında da yaptığı, ceza yazma işinin ise son tedbir olarak uygulandığı bildirildi.

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