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Hikmet Karaman: 13-14 kişinin müthiş mücadelesini izliyoruz

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 08.04.2019 14:26 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, zorlu Sivas deplasmanında 3 puanla ayrıldıklarını söyleyerek, "Bakıldığı zaman 13-14 kişilik bir kadronun haftalardır müthiş bir mücadelesini seyrediyorsunuz" dedi.

Hikmet Karaman: 13-14 kişinin müthiş mücadelesini izliyoruz

Deplasmanda Demir Grup Sivasspor'u 3-1 yenerek, 3 puan kazanan ve ligde 8'inci sıraya yükselen İstikbal Mobilya Kayserispor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenmanı öncesi açıklamada bulundu. Sivasspor karşısında alınan galibiyetten dolayı futbolcularını kutlayan Karaman, zorlu deplasmanda 3 puan kazandığını bildirdi. Karaman, "lk yarıda rakibimizin girdiği pozisyonları ve penaltıyı hatırlıyoruz. Atila'nın gol pasları sevindirici. Gelişmeye devam etmesi ve bunun üzerine koyması gerekiyor. Deniz Türüç'e de bir parantez açmak lazım. Hasan Hüseyin Acar'ın attığı gol öncesi müthiş bir koşusu ve iyi bir ortası var, bunu milli takımlardan da hatırlıyoruz. Genel olarak baktığımızda, sahaya sürdüğümüz ilk 11 ellerinden gelenin fazlasını yaptılar. Kucher ve Artem milli takım kampından sakat döndüler. Ter idmanına katılabildiler. Onların ve Levent'in sonradan oyuna girmelerine rağmen iyi mücadeleleri sevindirici. Bakıldığı zaman 13-14 kişilik bir kadronun haftalardır müthiş bir mücadelesini seyrediyorsunuz. O nedenle oyuncularımın hepsine tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Karaman, Demir Grup Sivasspor maçında kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür etti. Karaman, "İstikbal Mobilya Kayserispor taraftarını bir kere takım olarak, teknik heyet olarak ayakta alkışlıyoruz. Deplasmana bu kadar kalabalık bir taraftar grubunun gelmesi ve takımını çılgınca desteklemesi çok müthiş. Anadolu'da nasıl Bursaspor, Adana Demirspor taraftarının olduğu gibi Kapalıkale taraftar grubumuz müthişti. İnşallah bütün maçlarda bu sayısının artarak gelişmesini bekliyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankaragücü karşılaşmasının hazırlıklarına başladıklarını belirten Karaman, "Şimdi önümüzde yeni bir maç var. Yeni bir strateji ile bütün hafta çalışacağız. Henüz haftanın başı inşallah her şey pozitif şekilde gelişir. Futbolcularımız Kayseri şehrine layık olduğu başarıyı getirir" diye konuştu.

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hikmet karaman İstikbal Mobilya Kayserispor

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