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  4. Hikmet Karaman'a 'kel' diyen şahısın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Hikmet Karaman'a 'kel' diyen şahısın 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası isteniyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
01.02.2024 15:12 | Son Güncelleme:
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Adana Demirspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman'a, Kayserispor'da görev yaptığı dönemde sosyal medya hesabından 'kel' diyerek küfür ettiği iddiasıyla Serhat Ö.'nün 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Kayserispor'da görev yaptığı dönemde Hikmet Karaman, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Serhat Ö., isimli bir kişi ise söz konusu paylaşımın altına, küfürlü bir yazı yazdı.

'KEL' ŞEKLİNDE YORUM YAPMIŞTI

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Ardından da 'kel' şeklinde yorum yaptı. Şikayet üzerine şüpheli Serhat Ö. hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma yürütülerek iddianame düzenlendi. İddianame kapsamında, 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMA ERTELENDİ

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Kayseri 13'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya, sanık Serhat Ö. katılmadı. Mahkeme hakimi sanığın yurt dışında olması nedeniyle ifadesinin alınması için yakalama kararı çıkarılmasına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. (DHA)

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