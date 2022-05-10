Hikmet Karaman birdenbire ağlamaya başladı! Röportaj sırasında...

Kayserispor teknik direktörü Hikmet Karaman, Trabzonspor'u eleyip Türkiye Kupası'nda finale yükseldikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Açıklamalar yaparken gözyaşlarına hakim olamayan Hikmet Karaman, duygusal anlar yaşadı.

"KISA SÜREDE BU DURUMA GELMEK KOLAY DEĞİL"

Karaman Trabzonspor'u eleyerek büyük iş başardıklarını belirterek, "Oyuncularımızı kutlamak lazım. 1. dakikada geriye düşüp maçı çevirmek hem de ilk maçı kaybetmişken büyük bir iş. Berna Başkan'a dikkat çekmek istiyorum. Bu kadar kısa sürede bu duruma gelmek kolay değil." diye konuştu.

"OYUNCULARIM BİR DÖNEM HAK ETMEDİKLERİ TEPKİYLE KARŞILAŞTI"

Oyuncularına devrenin ardından geriden gelerek maçı çevireceklerini söylediğini belirten Karaman, "İlk devre 2-1, 3-1 bitmeliyken mağlup girdik. Oyuncularıma sezon genelinin aksine bu sefer biz geriden geleceğiz dedim. Bir Anadolu takımı olarak Fenerbahçe'yi, Beşiktaş'ı deplasmanda eliyorsun, o arada ligde de zorlu maçlara çıkıyorsun. Oyuncularım bir dönem hak etmedikleri tepkiyle karşılaştı." açıklamasını yaptı.

"MANCHESTER CİTY BİLE KAYBETTİ ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE"

Kendilerine yapılan eleştirilerle ilgili ise deneyimli teknik adam, "Futbolun başarısı '30 puanı öne geçip kaybetti' diyerek ölçülmez. O arada kimlere kaybetmişiz ona bakmak lazım. Manchester City bile kaybetti Şampiyonlar Ligi'nde. Taraftarlarımıza da yarattıkları atmosfer için teşekkür ederim." diye konuştu.

"MESELE OYUNCULARIMIZIN 1-0'DAN SONRAKİ REAKSİYONU"

Karaman takımlarına galibiyeti getiren unsurun 1-0'dan sonra gösterdikleri reaksiyon olduğunu belirterek, "Oyuncularımız müthiş iş yaptı, taraftarlarımıza, yönetimimize, tüm Kayseri'ye teşekkür ediyoruz. Bugün maçın başka bir senaryosu da olabilirdi ancak mesele o değil. Mesele oyuncularımızın 1-0'dan sonraki reaksiyonu." sözlerini kullandı.

Hikmet Karaman son olarak Trabzonspor'un iyi oynayamadığını değil, rakiplerini kendilerinin oynatmadığını belirterek açıklamalarını tamamladı.



