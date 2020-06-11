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Hikmet Karaman: Bu şehre borcunuz var

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 11.06.2020 09:30 | Son Güncelleme

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman Süper Lig’in kalan haftalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmede, "Bugün itibariyle 8 tane maçımız var. Geçmişte şu oldu, bu oldu gibi şeyleri konuşmaya hiç gerek yok. Bir kere oyuncularımızın bu şehre hizmet etmeleri gerekiyor. Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay ‘şehre borcunuz var’ oldu" dedi.

Hikmet Karaman: Bu şehre borcunuz var

BtcTurk Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'de kalan 8 hafta öncesi kulüp televizyonunda açıklamalarda bulundu.

Malatya’nın futbolcuların yaşayabileceği gelişmiş bir şehir olduğunu belirten Karaman, "Mesela bazı oyuncularımız ben burada oynamayacağım dedi ve gitti. Buna yönetim olarak da bir şey yapamıyorsun. Antalya’yı tercih ediyor, İstanbul’u tercih ediyor. Fakat bakıldığında Malatya da inanılmaz gelişmiş ve gelişmeye devam eden bir şehir. Her şeyiyle cazip bir yer. Tabi tesisleşme noktasında da farklılık oluşturmanız lazım. Bunu yapabilirseniz oyuncular da burayı sever ve burada kalmak ister. Bu mutlak surette kulübümüzün yapmak zorunda olduğu birinci aşamalardan biridir" ifadelerini kullandı.

"BURADA SORUMLULUK HEPİMİZİN"

Takımın başarısızlığındaki sorumluluğun herkese ait olduğunu kaydeden Karaman, sözlerine şöyle devam etti:

"9 haftada 1 puan almış bir takımız. İlk 6 haftası 0 puan çekmişsin, sonraki 3 haftaya ben çıkmışım 1 puan almışız. 9 haftada 1 puan kötü bir tablo. İlk devrede 24 puan alan bir takım 9 maçta 1 puan alamaz. Burada sorumluluk hepimizin, kimseyi suçlamaya gerek yok. Futbolda biliyorsunuz başarıda pay sahibi olanlar çok, başarısızlıkta kimseyi bulmazsınız. Burada Malatya şehrine sesleniyorum, bizim amacımız problemi problemle çözmek değil. Amacımız çözüm odaklı olabilmek. Problem odaklı olsak açık söylüyorum ben gelmezdim. ‘Korona var, bilmem ne var’ der, sağlık raporu alır gelmezdim."

"FUTBOLCULAR İYİ ÇALIŞIYOR"

Karaman, futbolcuların çalışma temposunun kendisini memnun ettiğini belirterek, "Futbolcular iyi çalışıyor. Onlara empoze ettiğimiz en önemli olay ‘şehre borcunuz var.’ Bu kulüpte geçen seneye kadar kimsenin parası kalmadı. Takıma sordum, geçen seneden bir kişinin alacağı var mı diye, herkes yok dedi. Bu büyük bir başarıdır. Ben şimdi takım ismi vermeyeceğim, çalıştım yerlerde yeni sezona girmeden geçen sezonlardan alacağı olan bir sürü futbolcu olurdu. Onları eleştirmek adına söylemiyorum, maalesef ekonomi böyle. Bu sene de korona virüsten dolayı TFF kulüplere para ödemesi yapamıyor" diye konuştu.

(İHA)

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