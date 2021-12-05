SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Hikmet Karaman: Çok önemli bir virajı döndük

Hikmet Karaman: Çok önemli bir virajı döndük

05.12.2021 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Hikmet Karaman: Çok önemli bir virajı döndük

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0 yenen Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, sahada 9 kişi kalmalarına rağmen oyuncularının iyi bir futbol sergileyerek önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Karaman, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, oyuncularını kutlayarak uzun bir aradan sonra eksiksiz bir kadroyla maça çıkabildiklerini belirtti.

Thiam, Emrah Başsan ve Uğur Demirok gibi futbolcuların sakatlıktan yeni çıkmalarına rağmen takıma önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Karaman, "Takımın bu tür oyuncular birlikte olduklarında neler yapabileceğini gösterdik ve ilk 15 dakika içerisinde 2-0 öne geçtik. Bu dikkat çekici bir nokta." dedi.

"ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

"İlk devre 7 dakika uzatma, ikinci yarı 5 dakika uzatma oldu. Kolay iş değil. Şehrimize, taraftarlarımıza, yönetimimize hayırlı olsun. Çok önemli bir virajı döndük. Bugün Kayserisporlu futbolcu arkadaşlarımız sahada birlikte mücadele ettiler. 2 kişi eksik kalmalarına rağmen birbirlerine inanılmaz destek verdiler. Oyunun içerisinde özellikle ikinci yarı 9 kişi kaldığımız bölümlerinde müthiş akıllı oyunla hem skoru tutup hem de alanı iyi kapattılar. Zaman zaman da Thiam ve Kemen'le de kontratağa çıkmaya çalıştık. Bu kolay iş değil. Antalyaspor iyi bir takım. Çok başarılı oyuncuları var. Dolayısıyla oyuncularımızı kutluyoruz. Evet bizde de 2 kırmızı kart ve 2 eksiğimiz var Beşiktaş maçı öncesi ama sakatların dönmesi çok önemliydi. Kısacası daha önümüzde maçlar var. Hedeflediğimiz puanlara gelene kadar çok çalışacağız, birlikte hareket edeceğiz. Taraftarlarımıza da çok teşekkür ediyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğulduİstanbul'da sır ölüm! Göl kenarında cansız bedeni bulundu, baba gözyaşlarına boğuldu
PARTNER Şaşırtan detay! Şaşırtan detay!
Kayseri'de kazanan çıkmadı!Kayseri'de kazanan çıkmadı!
Anahtar Kelimeler:
Antalyaspor Kayserispor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

"Herkes neden direkt bel altına vuruyor?" diye soran takipçisine yanıt verdi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Tehlike çanları çalıyor! Türkiye 20 ülkeden birisi

Cüneyt Hoca kuralların değiştiğini söyledi

Cüneyt Hoca kuralların değiştiğini söyledi

Bu maç tarihe geçer! 90 dakikada yok yok!

Bu maç tarihe geçer! 90 dakikada yok yok!

İki Avrupa devi istiyor! Konuşulan para akıllara zarar

İki Avrupa devi istiyor! Konuşulan para akıllara zarar

3 günde 3. maç! Sosyal medya karıştı

3 günde 3. maç! Sosyal medya karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

PFDK, İrfan Can'ın cezasını açıkladı!

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

90+4'te forvet kaleye geçti!

90+4'te forvet kaleye geçti!

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Maç yarıda kaldı! Oyuncular soyunma odasına gitti

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Vitor Pereira'nın yeri çabuk doldu! Yeni hoca Süper Lig'den

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.