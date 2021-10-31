Hikmet Karaman'dan taraftarlara olay hareket

Spor Toto Süper Lig’de 11. hafta karşılaşmasında Kayserispor, Karagümrük’ü konuk etti. Kayseri Kadir Has Stadyumu’nda oynanan müsabakayı 1-0 geriden gelen Kayserispor 90+3’te bulduğu golle 2-1 kazandı.

Kayserispor’a galibiyeti getiren golleri 73. dakikada Gavranovic ve 90+3. dakikada Mame Thiam attı. Karagümrük’ün tek sayısını ise 23. dakikada Bertolacci kaydetti.

Karagümrük’te Luckassen, 61. dakikada direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Kayserispor’da ise Onur Bulut, 88. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Kayserispor’un 71. dakikada Mame Thiam ile bulduğu gol, VAR kontrolü sonrasında ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

4 maç aradan sonra galibiyet alan Kayserispor, 14 puanla 10. sırada yer aldı. 3 maç sonra kaybeden Karagümrük ise 18. sırada yer buldu.

Karagümrük, gelecek hafta Galatasaray’ı konuk edecek. Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

İSTİFA ÇAĞRISI

Kayserispor taraftarları mücadelenin son bölümünde teknik direktör Hikmet Karaman'ı istifaya davet etti. Taraftarlar istifa tezahüratında bulundu. Bu yaşananların arından Kayserispor 90+3. dakikada Thiam'ın attığı golle 2-1 öne geçti. Kayserili futbolcular büyük sevinç yaşadı.

TRİBÜNLERE DOĞRU DÖNDÜ VE...

Skorun 1-1 olduğu dakikalarda istifa çağrısında bulunan taraftara gol olduktan sonra dönerek ''Eyvallah'' işareti yapan Hikmet Karaman sosyal medyanın gündemine oturdu.

MAÇ SONU KONUŞTU

Maç sonu verdiği röportajda protestoları değerlendiren Hikmet Karaman, "Mutlaka taraftarlar skorlar gelmediğinde teknik adamları protesto edebilirler. Bu onların en doğal hakları ama bazen teknik adam ve ekibi olarak insan üzüntü duyuyor. Yaptığımız işin ve elimizdeki kadronun ortaya koyduğu mücadele ve mücadele sonrası çıkan şeyler bizi üzüyor. İyi skorlar geldiğinde taraftar alkışlıyor. Mensah'a verilen en iyi armağan bu galibiyet oldu. Mensah'ın yan bağları koptu. Bundan sonra oyuncularımızın dikkatli olması gerekir. Seri yakalamamız gerek. Haftaya Fenerbahçe'ye konuk olacağız. Onlar da 3 hafta puan kaybetti" diye konuştu.



