Hikmet Karaman'dan Yeni Malatyaspor'a ile 1.5 yıllık imza

Sergen Yalçın ile sezona başlayan, Yalçın ile yollarını ayırdıktan sonra ise Kemal Özdeş'i göreve getiren Yeni Malatyaspor yönetimi, alınan başarısız sonuçların ardından Özdeş ile de yollarını ayırdı.
Bunun üzerine teknik direktör arayışını sürdüren sarı-siyahlıların temasa geçtiği Hikmet Karaman ile dün prensipte anlaşma sağladı. Son olarak Kayserispor'u çalıştıran ve Yeni Malatyaspor ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayan Hikmet Karaman'ın 2 gün içerisinde kente gelerek takımın başında yer alacağı bildirildi.
(DHA)
Beşiktaş'ta sarı kart alarmı
Abdullah Avcı için Fenerbahçe açıklaması
G.Saray'dan TFF'ye başvuru
Şok suçlama! "Hakem başına 600 Euro..."
Beşiktaş'tan flaş sakatlık açıklaması
Futboldan men edilen Sturridge'den ilk açıklama
Fenerbahçe kafilesi Trabzon'da
Daniel Sturridge futboldan men edildi!
Bundesliga'yı karıştıran pankartın nedeni ne?
Daniel Sturridge'in yeni takımı belli oldu
Avrupa'nın en iyisi Galatasaray
Leipzig - Bayer Leverkusen maç özeti
Juventus'ta 3 futbolcuda koronavirüs çıktı
Engin Fırat yılın teknik direktörü seçildi
Okuyucu Yorumları 0 yorum