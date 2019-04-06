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Hikmet Karaman: Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 06.04.2019 19:28 | Son Güncelleme

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, "3-0 önde gireceğimiz devreye 3-0 geride girdik. Şanssızlık ve beceriksizlik bizimle beraberdi" dedi. Kayserispor Teknik Direktörü Hükmet Karaman ise "Önemli bir deplasmandan 3 puan aldık" dedi.

Hikmet Karaman: Deplasmanda önemli bir 3 puan aldık

Demir Grup Sivasspor Teknik Sorumlusu Ersel Uzğur, 3-1 kaybettikleri Kayserispor maçı için üzgün olduklarını belirterek, "Şimdiye kadar oynadığımız maçlarda en çok pozisyona girdiğimiz 30 dakikayı yaşadık. 4-5 yüzde yüz pozisyonu harcadık. Penaltıyı da kullanamadık. Bu kadar pozisyon ve penaltı kaçınca yediğimiz gol takımın her şeyini bozdu diyebiliriz. Basit, defans hatalarından yediğimiz gollerle 3-0 önde gireceğimiz devreye 3-0 geride girdik. Bizim adımıza gerçekten düşündürücü. Kayseripor skoru koruma adına ikinci yarı akıllı oynadı. İkinci yarı ilk yarıdaki kadar pozisyon bulamadık. Şanssızlık, beceriksizlik bizimle beraberdi. Bunun için üzgünüz" dedi.

KARAMAN: ÖNEMLİ 3 PUAN

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman ise sonuçtan memnun olduklarını belirterek, "Oyunun ilk 15 dakikalık bölümlerinde iyi pozisyonlarımız var. Ta ki penaltıya kadar. Biz 2-0 öne geçebilirdik, ama penaltıdan sonra 3-0 mağlup da olabilirdik. İlk yarı dramatik bir maç izledik. Sınırlı kadro ile mücadele ediyoruz. Milli takımdan sakat dönen oyuncularımız oldu, kadroya dahil etmek zorunda kaldık. İkinci yarı Sivas'ın yaptığı değişikliklerle belki top yüzdesi belki onlarda olabilir ama net bir pozisyon da vermedik. Önemli bir deplasmandan da 3 puan aldık. Kaybetsek aşağıya yakın olacaktık. Kazandık yukarı yakınız ama aşağıdan da tam uzaklaşmış değiliz. Oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Sadece bu maçla alakalı değil. 13-14 kişi ile üst düzey maç oynamak kolay değil. Sivasspor'da da başarılar diliyorum" dedi.

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