Hikmet Karaman: Eksik oyuncularımızı aradık

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman karşılaşmada erken gol yedikten sonra geç toparlandıklarını ifade etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, erken gol yediklerini ama ardından 20-25 dakikalarda 2 ve 3. golü de yiyebileceklerini söyledi.

Oyunun kontrolünü zaman zaman kaybettiklerini dile getiren Karaman, “İlk yarının 25 dakikasından oyunun hakimi olduk ve beraberliği yakaladık. İkinci yarı Antalyaspor’un etkili yerlerini belirledik ve kapattık. Ama yine ikinci yarının başında bir gol daha yedik. Antalyaspor iyi mücadele etti. Bizim geçen haftadan 3 oyuncumuz var, bunlara eklenen Şamil ve Kravets de vardı. Bu maçta olmayan oyuncularımızın eksikliğini hissettik. Yedek kulübesinden hamle şansımız artabilirdi. Hazır olmayan yabancı oyuncularımız var” dedi.



"NEM ETKİLEDİ"

Maçın 2-2 gittiği dönemde akıllı oynasalar Antalyaspor’a şok bir gol atabileceklerini aktaran Karaman, “90 dakika sonu Antalyaspor oyuna hakimdi, biz de defans yapan ve daha çok mücadele eden takım görünümündeydik. Ama nem de bizi çok etkiledi. Bu nem Antalyaspor için bir avantaj. 2-2 bitti biz artık önümüzdeki Denizlispor maçına odaklandık” ifadelerine yer verdi.