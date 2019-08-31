SPOR

Hikmet Karaman: Hakem maçın skoruna damgasını vurdu

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 31.08.2019 09:32 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 3-2 mağlup oldukları Galatasaray maçının ardından düzenlenen basın toplantısında, "Hakem oyunun içinde özellikle ikinci yarı kontrolünü kaybetti. Hakem maçın skoruna damgasını vurdu, maçla ilgili tek analizim o" dedi.

Hikmet Karaman: Hakem maçın skoruna damgasını vurdu

Süper Lig'in üçüncü haftasında konuk ettiğini Galatasaray'a 3-2 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, hakemin maçın skoruna damgasını vurduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Karaman, maçı hem teknik anlamda hem de pozisyon anlamında değerlendirmenin çok zor olduğunu belirtti.

Galatasaray'a karşı 1-0 öne geçtiklerini ve farkı açacak pozisyonlar da yakaladıklarını ifade eden Karaman, "Buraya gelene kadar tüm pozisyonları seyrettim. Maçtan önce medyada hakemlerle ilgili yazılara bakınca bugünkü maçtan sonra çok şey insanın aklından geçiyor. İlk 45 dakika 1-0 öne geçtik. Daha sonra Galatasaray'a oyunun pas trafik hakimiyetini kaptırdık. 15-20 dakika iyi pas yaptılar. İlk devre 1-0 içeri girdik. İkinci yarının başında Mensah'ın kaçırdığı bir gol pozisyonu var. Orada 2-0 yapabilsek maç başka bir yerelere gidebilir." diye konuştu.

"BENCE HAKEM MAÇIN SKORUNA DAMGASINI VURDU"

Hakem hatalarının maçın önüne geçtiğini savunan Karaman, şunları kaydetti:

"Maçta 3 tane kırmızı kart gördük. Umut'a bizim attığımız golden sonra sarı kart gösterdi. Onu da zaten 4. hakem gösterttirdi. Pedro'nun hareketine bakıyorum. Pedro'nun hareketinde bir şey yok ki nasıl ikinci sarı kartı gösteriyorsun. Bence hakem oyun içerisinde kontrolünü kaybetti. Özellikle ikinci yarı tamamıyla kontrolünü kaybetti. Belki de bir hafta önce Konya maçındaki penaltıyı vermedi ondan olabilir. Bence hakem maçın skoruna damgasını vurdu. Maç ortada pozisyonları kare kare hepsini seyrettim. Galatasaray'a karşı oynuyoruz bir penaltıdan gol yiyoruz, bir kendi kalemize atıyoruz, 99'da da üçüncü golü yiyoruz hem de 3 eksikle. Maçın teknik analizi bu. Bakıyoruz 2 eksik kaldığımızda Galatasaray'ın hiç net pozisyonu yok. Adam kolumuzu, ayaklarımızı kesti. Bir kere, bu hakemi bu maça vermezdim. Bir hafta önce Konya maçında penaltı tartışmaları oldu. VAR hakemi bu idi. Verme kardeşim başka hakem ver."

PARTNERYazı böyle bitirdiYazı böyle bitirdi
Alpay Çelebi ameliyat oldu!Alpay Çelebi ameliyat oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hikmet karaman İstikbal Mobilya Kayserispor

En Çok Okunan Haberler

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

EGM'den açıklama! Twitter'dan bir kız çocuğuna ait müstehcen fotoğraflar paylaşan kişiler...

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Yoğunluk gece de devam etti! 'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

G.Saray lige 90+9'da merhaba dedi!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Rıdvan Dilmen'den Fatih Terim'e şok sözler!

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Fenerbahçe transferi duyurdu! 2 yıllık imza

Denizli son şampiyonu devirdi!

Denizli son şampiyonu devirdi!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şamil Kayseri'de kaldı

Şamil Kayseri'de kaldı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

Deniz Türüç evlendi

Deniz Türüç evlendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bernard Mensah ve Pedro Henrique, Galatasaray maçı sonrası hakeme tepki gösterdiler

'Hakemler VAR'dan anlıyor mu? Bravo!'

Erol Bedir: Bizim Galatasaray'a yenilmemizi istediler! Bu iş burada bitmeyecek

'G.Saray'a yenilmemizi istediler! Bu iş burada bitmeyecek'

Hikmet Karaman: Hakem maçın skoruna damgasını vurdu

Karaman'dan hakeme sert tepki!

Kayserispor'da Alpay Çelebi ameliyat oldu

Alpay Çelebi ameliyat oldu!

Kayserispor kaleci transfer etti

Kayserispor kaleci transfer etti

Erol Bedir: Mensah'ı satma durumumuz yok

Kayserispor'dan Mensah açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.