Hikmet Karaman'ın doğum günü kutlandı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile bu sezon anlaştığı günden bu yana Süper Lig'de mağlubiyet yüzü görmeyen Teknik Direktör Hikmet Karaman, Çaykur Rizespor maçı öncesinde 59. yaş gününü kutladı.
Kadir Has Tesisleri'nde bugün gerçekleştirilen idmanda Teknik Direktör Hikmet Karaman'a 59. yaş günü pastası kestirildi. Sarı-kırmızılı futbolcular, Karaman'ı tebrik ederken, doğum günü pastasını takım kaptanı Umut Bulut yedirdi. Ayrıca tüm futbolcuların imzaladığı sarı-kırmızılı forma da tecrübeli teknik direktöre hediye edildi. İstikbal Mobilya Kayserispor'a destek veren binlerce taraftar da, sosyal medya üzerinden Hikmet Karaman'a yeni yaşında başarılar dileyen mesajlar yayınladı.
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