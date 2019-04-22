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Hikmet Karaman: Önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 22.04.2019 18:06 | Son Güncelleme

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Galatasaray maçını geride bıraktıklarını, bu hafta oynayacakları Aytemiz Alanyaspor maçına odaklandıklarını söyledi.

Hikmet Karaman: Önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım

3-1'lik Galatasaray mağlubiyetinin ardından önümüzdeki hafta Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor, maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetimindeki oyuncular, kulüp tesislerinde hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Karaman, antrenman boyunca oyuncularını sık sık uyardı.

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor'da, teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere açıklamada bulundu.

Karaman, sezon başından bu yana oyuncularının, sahada iyi bir karakter ortaya koyduğunu, Galatasaray karşısında 10 kişi kalmalarına rağmen mücadelelerinden ödün vermediklerini belirtti.

Bu hafta ligde konuk edecekleri Aytemiz Alanyaspor'un iyi futbol oynayan ciddi bir rakip olduğunu ifade eden Karaman, "Oynadığımız maçı geride bıraktık. Çünkü geçmişe dönmenin kimseye faydası yok. Önümüzdeki maçlarda neler yapabiliriz ona odaklanmamız lazım. Bunlardan ilki de Alanyaspor maçı. Dün Fenerbahçe karşısında çok iyi bir futbol ortaya koydular. Haklı bir galibiyet aldılar. Ciddi bir rakibimiz var." diye konuştu.

Her iki takım hocasının da kulüpleri ve oyuncuları yakından tanıdığını anlatan Karaman, şunları kaydetti:

"Hem Sergen hoca hem ben iki takımı tanıyan hocalarız. Ben Alanyaspor'u çalıştırdım, Sergen hoca da Kayserispor'u. Ondan dolayı hocalar olarak hem oyuncuları yakından tanıyoruz hem de takımların oyun felsefelerini. Alanyaspor maçı çok iyi bir maç olacak. Rakibimiz güzel futbol oynayan iyi bir takım. Sergen hoca da çok başarılı. İç sahada oynayacağız. Eksiklerimiz olabilir. Zaten hep böyle devam ettik ama oyuncu arkadaşlarımız bu zamana kadar inanılmaz mücadele etti. Şehri temsil etme konusunda ortaya bir karakter koydular. Şu anda 36 puanda kaldık. Kayseri'nin plakası 38, biz bu haftalara geldiğimizde hep 'plakayı yazdıralım' diyorduk. Yani puan olarak son 5 hafta kala 38 puana ulaşmak en büyük hedefimizdi."

"GELDİĞİMİZ YERİ UNUTMADIK"

Ligin tamamlanmasına 5 hafta kaldığını ve iyi bir fikstüre sahip olduklarını belirten Karaman, şunları söyledi:

"İlk önce Alanyaspor ile karşılaşacağız, ondan sonraki süreçte de Trabzonspor ve Akhisarspor ile deplasmanda, Kasımpaşa ve Erzurumspor ile içeride oynayacağız. Baktığımızda iyi bir fikstürümüz var. Bu fikstürü hem taraftarımızla hem de şehrimizle en iyi şekilde değerlendirmek zorundayız. Şehrin bir bütün olarak takıma sahip çıkması lazım. Geldiğimiz yeri unutmadık. 12 puanla sondan ikinciydik ama şimdi buralara geldik. Oyuncularım müthiş mücadele etti. Bunun sonunda da hem ödüllendirilmeyi hem de alkışlanmayı hak ediyorlar."

ORHAN TAŞÇI: HAKKIMIZ GASP EDİLDİ

İstikbal Mobilya Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, maçın hakeminin yanlı ve yanlış kararlar verdiğini ifade etti. Taşçı, "Arda Kardeşler ile ilgili endişelerimizi geçen hafta içerisinde dile getirmiştik. Bugün gelinen noktada ne yazık ki haklı çıktık. Keşke Arda Kardeşler, tarafsız bir yönetim gösterseydi. Emre Akbaba'ya yönelik kırmızı kart çıkarmaması, Kravets'in pozisyonunda penaltı düdüğü çalmaması bariz hataları. Zaten takdir haklarını hep Galatasaray'dan yana kullandı" dedi. Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, "Galatasaray bizi yenebilir. Yenildiğimize üzüldük ama böylesi mağlubiyet daha çok üzdü. Lehimize çalınması gereken düdükler çalınsaydı, skor çok farklı bir noktada olabilirdi. Maalesef Galatasaray lobisine, hakem Arda Kardeşler'e yenildik. Artık kalan 5 maçımıza konsantre olup bize lazım olan puanları toplamak istiyoruz" diye konuştu.

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