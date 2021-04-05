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Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

05.04.2021 18:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Ankara ekibinin 1949 yılındaki şampiyonluğunun tescil edilmesini istedi.

Hikmet Karaman: Şampiyonluğumuz tescil edilmeli

Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından o tarih öncesinde şampiyonluğu bulunan kulüpler bir bir harekete geçerken, Ankaragücü cephesinden de bir hamle geldi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi.

Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.

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