Fenerbahçe'nin 1959 öncesi şampiyonluklar için yaptığı başvurunun ardından o tarih öncesinde şampiyonluğu bulunan kulüpler bir bir harekete geçerken, Ankaragücü cephesinden de bir hamle geldi.

Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, "Şampiyonluğumuz tescil edilmeli." şeklinde bir paylaşım yaparak TFF'ye mesaj gönderdi.

Ankaragücü, 1949 yılında kazandıkları Türkiye şampiyonluğunun TFF tarafından tanınmasını istiyor.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç da 1959 öncesinde şampiyonluğu bulunan Ankara ekipleriyle bir araya gelirken, Ankaragücü'ne de ziyarette bulunmuştu.

