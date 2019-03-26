Hikmet Karaman: Sivasspor maçından alacağımız puanlar bizi iyi yerlere taşır

İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Şenol Güneş yönetimindeki A Milli Futbol Takımı'nın, tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdiğini söyledi.

Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor'da, antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan Karaman, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu'na 2 maçını da kazanarak iyi bir başlangıç yapmasının kendilerini son derece mutlu ettiğini belirtti.

Milli takımın aldığı sonuçlar kadar Deniz Türüç'ün de son maçta sergilediği futbolun göğüslerini kabarttığını vurgulayan Karaman, şu ifadeleri kullandı:

"Milli takımı, Şenol Güneş hocamızı, ekibini ve futbolcularımızı tebrik ediyoruz. Eskişehir'i de tebrik ediyorum, tribünleri doldurdular. İyi maç çıkardılar. Hem birinci maçta hem de ikinci maçta farklı taktik anlayışları sergileyen Şenol Güneş yönetimindeki milli takımımız, tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdi. Bu arada oyuncumuz Deniz Türüç de son maçta iki asist yaptı. Oyun içinde hem defansif hem ofansif anlamda başarılı bir şekilde görevini yerine getirmesi Kayserispor olarak göğsümüzü kabarttı. Bizden giden bir oyuncunun oyunu başarılı tamamlaması hepimizi mutlu etti. İnşallah zaman içerisinde milli takıma giden oyuncu sayısını çoğaltırız."