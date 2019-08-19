Hikmet Karaman: Talihsiz bir mağlubiyet aldık

Kayserispor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde başladı. Teknik direktör Hikmet Karaman, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, ligin ilk haftasında Alanyaspor'a karşı iyi bir mücadele ortaya koyduklarını ama son dakikalarda savunmada rakip oyuncu takibi konusunda yaşadıkları hatadan dolayı kornerden yedikleri golle sahadan mağlup ayrıldıklarını belirtti.

Golü yedikten sonra oyuncularının sahaya iyi bir karakter ortaya koyduğunu, maçı çevirebilecek pozisyonlara girdiklerini ifade eden Karaman, "84. dakikaya geldikten sonra gol yemememiz gerekiyor. Bu çok önemli. Kendi kendimize bunu tartışıp önümüzdeki maçlara daha dikkatli bir hale gelmemiz gerekiyor. Kornerden çok basit bir gol yedik. Kale önünden topu aşıran oyuncuyu kimse takip edemedi, o bizim hatamız. Diğer taraftan da golden sonra takım ayakta kaldı ve en az 2-3 pozisyon bulduk" diye konuştu.

"İKİNCİ MAÇTA BUNU HEMEN TELAFİ ETMEK İSTİYORUZ"

Henrique'nin golünün iptal edildiğini, VAR hakemlerinin bu konuda karar vermekte oldukça zorlandığını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti: