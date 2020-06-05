YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şırnak
  4. Hilal Belediye Başkanı, cuma namazının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti

Hilal Belediye Başkanı, cuma namazının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti

ŞIRNAK HABERLERİ  | 05.06.2020 12:30 | Son Güncelleme

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, cuma namazlarının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti.Hilal Belde Belediye Başkanı Benek, normalleşme dönemiyle açık alanda sosyal mesafeyi koruyup maske takmak şartıyla kılınmasına başlanan cuma namazları için evinin kamelyasını tahsis etti.

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Hilal Belde Belediye Başkanı Cevher Benek, cuma namazlarının kılınması için evinin kamelyasını tahsis etti.
Hilal Belde Belediye Başkanı Benek, normalleşme dönemiyle açık alanda sosyal mesafeyi koruyup maske takmak şartıyla kılınmasına başlanan cuma namazları için evinin kamelyasını tahsis etti. Başkan Benek, "Normalleşme dönemiyle cuma namazlarının kılınmasına başlandı. Beldemizdeki camilerin avlusu dar. Namaz kılacak olan vatandaşlarımıza kendi evimin kamelyasını tahsis ettik. Burayı dezenfekte edip ibadete hazır hale getirdik" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı? 'Lise 1 yıllarından!' Onu tanıdınız mı?
Şırnaklı Çocuklar Piyano ÖğreniyorŞırnaklı Çocuklar Piyano Öğreniyor
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

MŞÜ’den tarım ve hayvancılığı geliştirme çalışması

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

BİLSEM öğrencisi İrem Türkiye birincisi

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Kuşadası geleceğini biriktiriyor

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Çaldıran’da 5 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak Namaz Vakitleri 5 Haziran Cuma

İmsak
02:57
Sabah
04:42
Öğle
12:14
İkindi
16:06
Akşam
19:35
Yatsı
21:12

Şırnak Nöbetçi Eczaneler 5 Haziran Cuma

Uludere Eczanesi
Uludere
Hayat Eczanesi
Silopi
Gökalp Eczanesi
Cizre
Onur Eczanesi
Beytussebap
Nergis Eczanesi
Merkez
Nergis Eczanesi
Merkez
Gökalp Eczanesi
Cizre
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Kazazede Öğrenciler Cizre'de Gözyaşları Arasında Karşılandı

Kazazede Öğrenciler Cizre'de Gözyaşları Arasında Karşılandı

Gabar'da operasyon başlatıldı

Gabar'da operasyon başlatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.