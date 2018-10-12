Hilal Cebeci'den tepki çeken 'Çav Bella' klibi! Tepkilere böyle yanıt verdi

Popçu Hilal Cebeci, İtalya'da faşizme karşı direniş marşı olarak hafızalara kazınan "Bella Ciao" (Çav Bella) adlı halk şarkısını İtalyanca olarak seslendirdiği bir klip yayınladı. Klip ve şarkının uyarlaması izleyenlerin tepkisiyle karşılaştı.

Türkiye’de de hayranları bulunan "La Casa De Papel" dizisini klibinde tema olarak kullanan Cebeci’ye karşı büyük bir tepki gösterildi.

"KENDİ ÇÜRÜMÜŞ PİSLİĞİNİZİ..."

Bağımsız Sinema Merkezi yaptığı paylaşımda, “Böyle bir rezillik kabul edilemez. Çav Bella şarkısı, İtalya'da faşizme karşı dövüşen, hayatını kaybeden devrimcilerin hatırasını taşır. Kendi çürümüş pisliğinizi devrimcilerin mirasına bulaştıramazsınız. Derhal bu rezilliğe son verin” ifadelerini kullandı.

HİLAL CEBECİ'DEN YANIT: BABAM DEVRİMCİ OLARAK ÖLDÜ

BSM’nin bu tepkisine ise Hilal Cebeci yanıt verdi. Cebeci sosyal medya hesabından, “Ülkedeki her türlü rezilliğe göz yumuyusunuzda, ters köşe yapılmış bir klip mi rahatsız ediyor sizleri, madem o kadar devrimcisiniz, neden susuyorsunuz her şeye? @bulentparlak benim babam bir devrimci olarak öldü işkence gördü akciğer kanseri oldu ülkesi için, siz ne yapıyorsunuz” dedi.