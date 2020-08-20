Hilaltepe caddesi genişletiliyor

Büyükşehir Belediyesi, Yıldıztepe mahallesi sınırlarında bulunan Hilaltepe caddesini genişletip, taş duvar örüyor.

Yol hizmetleri noktasında yoğun mesaide olan Büyükşehir Belediyesi, Hilaltepe Caddesini 5 metre genişlikten 12 metre genişliğine çıkarıyor.

Arazi yapısı zor ve dik yokuşları olan cadde de ulaşımın daha güvenli ve sağlıklı yapılabilmesi için taş duvar örme işi tüm hızıyla sürüyor. Yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yol Etüt ve Kontrol Şube Müdürlüğü’nde görevli İnşaat Mühendisi Doğan İnce, Hilaltepe Caddesini güvenli ve konforlu bir yol haline getirdiklerini söyledi.

“5 metrelik yol 12 metre genişliğine çıkarılıyor”

Hilaltepe Caddesinin, Çevre yolunu Orduzu bölgesine bağlayan önemli bir arter olduğuna dikkat çeken İnce, “Caddemizin mevcut genişliği 5 metreydi. Yaptığımız çalışmayla 12 metre genişliğine çıkarıyoruz. Şuanda 110 metre uzunluğunda taş duvar örüyoruz. Bin metreküp ölçeğe sahip taş duvar yolda ki kaymaları önleyip, caddemizi güvenli hale getirecek” diye konuştu.



