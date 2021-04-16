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  4. Hilary Duff 3. hamileliğiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu! 'Cinsel ilişkiye...'

Hilary Duff 3. hamileliğiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu! 'Cinsel ilişkiye...'

16.04.2021 09:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerikalı ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, üçüncü çocuğuna hamileyken cinsel ilişkiden soğuduğunu itiraf etti.

Hilary Duff 3. hamileliğiyle ilgili ilginç bir itirafta bulundu! 'Cinsel ilişkiye...'

Dünyaca ünlü oyuncu ve şarkıcı Hilary Duff, üçüncü çocuğunu dünyaya getirdikten sonra samimi bir itirafta bulundu. Hilary Duff katıldığı bir programda üçüncü çocuğunu taşırken cinsel ilişki istemediği ve hiç de ilişkiye girmediğini açıkladı.

Hilary Duff açıklamasında 7, 8, 9 aylık hamileyken kocası Matthew Koma ile seks alevinin nasıl ateşleneceği konusunda önerilerde bulunan insanlara "Hayır!" dediğini de söyledi.

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Duff, podcast'teki sohbet sırasında 'Seks benim için pek ilginç değildi' dedi. Cinsel dürtü eksikliği, önceki iki hamileliğiyle tam bir tezat oluşturdu, ünlü isim iki hamileliğinde de seksi 'gerçekten yararlı ve eğlenceli bir araç' olarak kullandığını söyledi.

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