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Hilary Swank’lı Fatale filminden çarpıcı fragman

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 04.12.2020 09:58 | Son Güncelleme:
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Oscar ödüllü Hilary Swank’in başrolünü üstlendiği Fatale filminden ilk fragman yayınlandı. Hilary Swank, evli bir adamı gizli planına dahil etmek isteyen dedektif rolüyle merak uyandırıyor.

İki kez Oscar ödüllü karakter Hilary Swank, psikolojik gerilim Fatale'de evli bir adamı bir cinayet planına sürükleyen polis dedektifi Valerie Quinlan'ı canlandırıyor. Hilary Swank başrolü Michael Ealy ile paylaşıyor.

İkili bir gecelik ilişki yaşadıktan kısa bir süre sonra Valerie onu cinayet zanlısı olarak araştırmaya başlar ve ilişkilerini karısına açıklamakla tehdit eder.

Deon Taylor’ın yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosu David Loughery’nin kaleminden çıktı.

FATALE KONUSU

Fatale, kadın bir dedektif tarafından bir cinayet planına dahil edilen evli bir adamın hikayesini konu ediyor. Gizemli bir kadın dedektif, tek gecelik ilişki yaşadığı evli bir adamı manipüle ederek bir cinayet planına dahil eder. Kendisini bir anda büyük bir kabusun içinde bulan adam, hem içine düştüğü sorundan kurtulmak hem de evliliğini kurtarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

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