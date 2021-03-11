Hıncal Uluç: Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili "Fatih Terim'in Belhanda'nın gidişini onaylaması kendini inkar olurdu. Olayı bu noktaya Fatih Terim getirdi." ifadelerini kullandı.
Galatasaray'ın yıldızı Belhanda diyorlar. Yıldız lafı o kadar ucuz değil. Belhanda yıldızsa Hagi ne, Alex ne, Sneijder ne? Yıldız lafı o kadar kolay değil. Belhanda'nın yıldız olduğu bir maç söyleyin, gidip o maçı seyredelim.
Fatih Terim sahadaki oyuna, başarıya göre dağıtmıyor formayı. Formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor. 2016'da hezimeti oyunculara yüklediği için tüm Türkleri temizledi, yedeklerine kadar yabancı bir Galatasaray ortaya çıktı. Milli Marşı bilen yok, utanır olduk, o zaman çalmayın.
Fatih Terim, Belhanda'yı son maçta yine ilk 11'de sahaya çıkardı. Emre Kılınç ile Emre Akbaba hani en iyi transferlerdi, ne yaptı Fatih Terim onları? 2-3 sene evvel Selçuk İnan'a ne yaptıysa onu yaptı.
Belhanda'nın gidişi kalanlara "nihayet bu kulüpte gözler açıldı. Artık hak edenler oynayacak" etkisi yapacaktır. Belhanda oynamadığı halde, kılını kıpırdatmadığı halde ilk 11'e giriyordu. Allah şaşırttı yönetimi ve başkanı aşağıladı da Mustafa Cengiz ayağa kalktı. Kendisini kutluyorum, işi basın üzerinden değil yönetim üzerinden halletti ve basına sonucu bildirdi.
Belhanda gibi basına konuşmadı. Demedi ki bu lafı eden derhal gidecektir. Sustu, yönetimi topladı, 24 saat sonra bitti bu iş dedi. Belhanda, antrenman sırasında çekti arabasını ve gitti.
Fatih hocanın kendi öz eleştirisini yapmadan konuşma hakkı yok. Hafta arasındaki maçı kaybetti, 2. maçta 2 puan daha kaybetti, sonra Belhanda çıktı, 'Galatasaray böyle çamurda oynayamaz, kabahat bizde değil, çamurda' dedi. Fatih hoca, 'İtifa ediyorum, tüm sorumluluk bende' diyor, 10 saniye es, 'Ama takım planladığımız bir şeyi yapmadı'. Bu ne demek? Fatih Terim bu sene takımı iyi yönetemedi.
Oyuncular biraz da hocaları için oynarlar, sadece renk aşkı, kulüp aşkı, para aşkı için değil. Baba Gündüz için nasıl kendilerini öldürürcesine oynarlardı. Ankara'da Metin Oktay, sakat kolunu bantla vücuda yapıştırarak oynadı, o sakat kolunun üzerine balıklama atlayarak gol attı Metin Oktay. Gündüz Kılıç için, o yüzden Baba Gündüz.
Galatasaray'da herhangi bir oyun içi çalışma antrenmanı yapılmıyor. Galatasaray en çok golü duran toptan yiyor, bir tane duran top organizasyonunu gördünüz mü? Haydaaa orta, birisi kafa vurursa vuracak. Vuramıyorlar da. Fatih Terim demiyor ki 'Biz devamlı duran toptan yiyoruz da kendimiz niye atamıyoruz?' Çünkü çalışmıyorlar, Allah ne verdiyse doldur boşalt.
Fizik kondisyon yapılıyor, ondan sonra 3'lü 5'li ortada sıçan oynanıyor, ondan sonra çift kale. Bu takım taç atmasını bilmiyor, Liverpool'un taç antrenörü var. Galatasaray'ın en çok tehlike gördüğü şey, kendi sahasından attığı taç. Çünkü rakibe atıyorlar, 3 pasta rakip gol pozisyonunda oluyor.
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