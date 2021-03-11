Hıncal Uluç: Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili "Fatih Terim'in Belhanda'nın gidişini onaylaması kendini inkar olurdu. Olayı bu noktaya Fatih Terim getirdi." ifadelerini kullandı.

"YILDIZ LAFI O KADAR UCUZ DEĞİL"

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda diyorlar. Yıldız lafı o kadar ucuz değil. Belhanda yıldızsa Hagi ne, Alex ne, Sneijder ne? Yıldız lafı o kadar kolay değil. Belhanda'nın yıldız olduğu bir maç söyleyin, gidip o maçı seyredelim.

"FORMAYI ADİL DAĞITMIYOR"

Fatih Terim sahadaki oyuna, başarıya göre dağıtmıyor formayı. Formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor. 2016'da hezimeti oyunculara yüklediği için tüm Türkleri temizledi, yedeklerine kadar yabancı bir Galatasaray ortaya çıktı. Milli Marşı bilen yok, utanır olduk, o zaman çalmayın.

"EMRE KILINÇ VE AKBABA'YI NE YAPTI?"

Fatih Terim, Belhanda'yı son maçta yine ilk 11'de sahaya çıkardı. Emre Kılınç ile Emre Akbaba hani en iyi transferlerdi, ne yaptı Fatih Terim onları? 2-3 sene evvel Selçuk İnan'a ne yaptıysa onu yaptı.