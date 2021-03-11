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Hıncal Uluç: Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

11.03.2021 22:27 | Son Güncelleme:
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Hıncal Uluç: Fatih Terim, formayı kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor

Yorumcu Hıncal Uluç, Galatasaray'da Belhanda'nın gönderilmesi ve takım performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Hıncal Uluç, A Spor ekranlarında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Uluç, Galatasaray'ın geçtiğimiz günlerde sözleşmesini feshettiği Faslı futbolcu Younes Belhanda ile ilgili "Fatih Terim'in Belhanda'nın gidişini onaylaması kendini inkar olurdu. Olayı bu noktaya Fatih Terim getirdi." ifadelerini kullandı.

"YILDIZ LAFI O KADAR UCUZ DEĞİL"

Galatasaray'ın yıldızı Belhanda diyorlar. Yıldız lafı o kadar ucuz değil. Belhanda yıldızsa Hagi ne, Alex ne, Sneijder ne? Yıldız lafı o kadar kolay değil. Belhanda'nın yıldız olduğu bir maç söyleyin, gidip o maçı seyredelim.

"FORMAYI ADİL DAĞITMIYOR"

Fatih Terim sahadaki oyuna, başarıya göre dağıtmıyor formayı. Formayı adil dağıtmıyor, kendi sempatisi ve antipatisine göre dağıtıyor. 2016'da hezimeti oyunculara yüklediği için tüm Türkleri temizledi, yedeklerine kadar yabancı bir Galatasaray ortaya çıktı. Milli Marşı bilen yok, utanır olduk, o zaman çalmayın.

"EMRE KILINÇ VE AKBABA'YI NE YAPTI?"

Fatih Terim, Belhanda'yı son maçta yine ilk 11'de sahaya çıkardı. Emre Kılınç ile Emre Akbaba hani en iyi transferlerdi, ne yaptı Fatih Terim onları? 2-3 sene evvel Selçuk İnan'a ne yaptıysa onu yaptı.

"NİHAYET GÖZLER AÇILDI"

Belhanda'nın gidişi kalanlara "nihayet bu kulüpte gözler açıldı. Artık hak edenler oynayacak" etkisi yapacaktır. Belhanda oynamadığı halde, kılını kıpırdatmadığı halde ilk 11'e giriyordu. Allah şaşırttı yönetimi ve başkanı aşağıladı da Mustafa Cengiz ayağa kalktı. Kendisini kutluyorum, işi basın üzerinden değil yönetim üzerinden halletti ve basına sonucu bildirdi.

"ANTRENMAN SIRASINDA ÇEKTİ GİTTİ"

Belhanda gibi basına konuşmadı. Demedi ki bu lafı eden derhal gidecektir. Sustu, yönetimi topladı, 24 saat sonra bitti bu iş dedi. Belhanda, antrenman sırasında çekti arabasını ve gitti.

"TAKIMI İYİ YÖNETEMEDİ"

Fatih hocanın kendi öz eleştirisini yapmadan konuşma hakkı yok. Hafta arasındaki maçı kaybetti, 2. maçta 2 puan daha kaybetti, sonra Belhanda çıktı, 'Galatasaray böyle çamurda oynayamaz, kabahat bizde değil, çamurda' dedi. Fatih hoca, 'İtifa ediyorum, tüm sorumluluk bende' diyor, 10 saniye es, 'Ama takım planladığımız bir şeyi yapmadı'. Bu ne demek? Fatih Terim bu sene takımı iyi yönetemedi.

"KENDİLERİNİ ÖLDÜRÜRCESİNE..."

Oyuncular biraz da hocaları için oynarlar, sadece renk aşkı, kulüp aşkı, para aşkı için değil. Baba Gündüz için nasıl kendilerini öldürürcesine oynarlardı. Ankara'da Metin Oktay, sakat kolunu bantla vücuda yapıştırarak oynadı, o sakat kolunun üzerine balıklama atlayarak gol attı Metin Oktay. Gündüz Kılıç için, o yüzden Baba Gündüz.

"GALATASARAY ÇALIŞMIYOR"

Galatasaray'da herhangi bir oyun içi çalışma antrenmanı yapılmıyor. Galatasaray en çok golü duran toptan yiyor, bir tane duran top organizasyonunu gördünüz mü? Haydaaa orta, birisi kafa vurursa vuracak. Vuramıyorlar da. Fatih Terim demiyor ki 'Biz devamlı duran toptan yiyoruz da kendimiz niye atamıyoruz?' Çünkü çalışmıyorlar, Allah ne verdiyse doldur boşalt.

"TAÇ ATMASINI BİLMİYOR"

Fizik kondisyon yapılıyor, ondan sonra 3'lü 5'li ortada sıçan oynanıyor, ondan sonra çift kale. Bu takım taç atmasını bilmiyor, Liverpool'un taç antrenörü var. Galatasaray'ın en çok tehlike gördüğü şey, kendi sahasından attığı taç. Çünkü rakibe atıyorlar, 3 pasta rakip gol pozisyonunda oluyor.

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