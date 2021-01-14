Hıncal Uluç: Fatih Terim, tekliflere açığım diyor

İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları;

"FATİH TERİM MAAŞLI ÇALIŞAN"

Fatih Terim, Galatasaray'ın maaşlı elemanıdır, başkanı da yıpratmaya hakkı yoktur. Hem adamdan maaş al, hem böyle yap. Bu yok! Fatih Terim, bilinçli bir şekilde Mustafa Cengiz'i medyanın önüne atıyor. Yazık ettiği, kendisi. Hem Türk futbol tarihinde, hem Galatasaray'ın tarihinde altın sayfaları var, o sayfaları yok ediyor. Farkında değil, kendisine saygısı yok, kendisini yürekten sevenlere saygısı yok.

"BENİM TANIDIĞIM TERİM BU DEĞİL"

Bunları konuştuğum için ben üzülüyorum. Bu benim tanıdığım Fatih Terim değil, bu başka birisi. Alaçatı olayından beri bambaşka bir Fatih Terim var, o şoku atlatamadı, belki atlatmak için psikolojik desteğe ihtiyacı var.

"MEYDANIN BOŞ OLMADIĞINI GÖSTERDİ"

Mustafa Cengiz'i alkışlıyorum, Ali Koç meydanı boş zannediyor, sallıyor. Mustafa Cengiz, boş olmadığını gösterdi. Hakkı da yok, haddi de değil lafı güzel laf. Herkes hakkını da haddini de bilecek, nerenin başkanı olursa olsun.

"İMKANSIZ OLDUĞUNU BİLİYOR"

Fatih Terim, Mustafa Cengiz'in başını derde sokmak için transferde isimleri verdi. Benim verdiğim isimleri açıklayarak menajerlere güç verdiğini söyleyen Terim, şimdi kendi açıklıyor. Neden? Çünkü limitler içinde bu adamların alınmasının imkansız olduğunu biliyor. Diyecek ki, 'Ben istedim, almadılar.' Fiyatları da yükseldi. Kimsenin talip olmadığı Onyekuru'nun kiralık fiyatını Avrupa'daki kulübü milyonlara çıkardı. Fatih'in başka amacı yok, tek amacı bu. Galatasaray, Fatih Terim'in umurunda değil. Olsa, böyle davranmaz, Ben Fatih'in hangi yollardan geçtiğini gayet iyi biliyorum, bu bambaşka bir Fatih.