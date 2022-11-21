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HINCAL ULUÇ ÖLDÜ MÜ, neden ve ne zaman öldü? Hıncal Uluç kaç yaşındaydı, kimdir? İşte hastalığı

21.11.2022 01:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıncal Uluç ile ilgili son dakika haberi gündemde yer alıyor. Gazeteci Hıncal Uluç’un hayatını kaybettiği açıklandı. Uluç'un vefat haberini yazar Faik Çetiner, "Hıncal Uluç vefat etti. Uluç ailesinin başı sağ olsun." sözleriyle açıkladı. 1960'lı yıllardan bu yana gazetecilik yapan Uluç, mesleğe spor yazarlığı ile başlamıştı. Peki, Hıncal Uluç kaç yaşında, neden öldü? Hıncal Uluç kimdir?

HINCAL ULUÇ ÖLDÜ MÜ, neden ve ne zaman öldü? Hıncal Uluç kaç yaşındaydı, kimdir? İşte hastalığı

Hıncal Uluç’un neden öldüğü merak ediliyor. Sevilen isim Hıncal Uluç hayatını kaybetti. Çeşitli gazete ve dergilerde çalıştı. Uluç 1990 yılından bu yana Sabah Gazetesi'nde köşe yazarlığı yapıyordu. İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

HINCAL ULUÇ NEDEN ÖLDÜ?

Sağlık sorunları nedeniyle 8 Temmuz'da yoğun bakıma alınan ve sonrasında da taburcu edilen Hıncal Uluç, kısa süre sonra yeniden yoğun bakıma alınmıştı.
İki böbreğini de kaybeden Hıncal Uluç, kan zehirlenmesi sebebiyle tedavi altına alınırken bir süre önce kalçasını kırmış ve by-pass ameliyatı olmuştu. Şimdiye kadar 10’a yakın ameliyat geçiren Hıncal Uluç, bir süredir İstanbul’da özel bir hastanede tedavi görüyordu.

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmayı sürdürmektedir. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

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1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.
Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır.

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