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Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hıncal Uluç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

09.07.2022 19:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıncal Uluç'un sağlık durumu son gelişmelerin ardından merak ediliyor. Öğrenilen bilgiye göre futbol yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında? İşte hayatı ve sağlık durumu...

Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hıncal Uluç kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında?

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." ifadelerini kullandı. Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum'un paylaşımı sonrası Uluç'un hayatı ve sağlık durumu merak edildi. Kum, Hıncal Uluç'un rahatsızlığı hakkında ise bir bilgi paylaşmadı. Peki Hıncal Uluç'un sağlık durumu nasıl? Hıncal Uluç kimdir?

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmakta ve A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu yapmaktadır.

Baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından dedesi Kilisli Anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir. Subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması nedeniyle, üç yaşına kadar anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Babası Çaldıran'a tayin olduğunda aile tekrar birleşmiştir. Tayinler nedeniyle ilkokula Bandırma'da başlamış, sonra 1950 yılında Kilis'te bitirmiştir. 1952 yılında Antakya'da ortaokula başlamış, geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde tamamlamıştır.

1980 yılına kadar Ankara'da kalan Uluç, İngilizce öğrenme hevesiyle İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda tekrar Ankara'ya dönmüştür. Ankara’ya döndükten sonraki sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Demokrat Partiden ayrılan bir grubun kurduğu Hürriyet Partisi, Yenigün adıyla bir yayın organı kurmuş, Uluç, Mehmet Ali Kışlalı desteği ile 17 yaşında, sıkıyönetim gereği altı sayfa çıkan gazetenin spor sayfasını hazırlamaya başlayarak gazeteciliğe adım atmıştır. Oktay Kurtböke, Güneş Tecelli, Başkurt Okaygün, Kurthan Fişek, Güngör Sayarı, Ercan Tan gibi isimlerle beraber çalışan Uluç, 1964 yılında liseden mezun olduktan bir yıl sonra Mamak Muhabere Okulu'nda iki yıl askerlik yapmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, Mehmet Ali Kışlalı başta olmak üzere eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlamıştır. Oktay Kurtböke Cumhuriyet gazetesinin yayın yönetmeni olduğu için Uluç, "Yankı" ile paralel iş yürüterek burada haftada iki gün spor yazıları yazmaya başlamıştır, TRT kurulunca pazartesi günleri yine Cumhuriyet'te tam sayfa TV gazetesi yapmıştır.

1980 senesinde Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelen Uluç, Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazmaya başlamıştır.

1994 yılında uğradığı silahlı saldırı sonucu topuğundan vurulmuştur. 2004 yılında Antalya Valisi Alaaddin Yüksel hakkında yazdığı yazı nedeniyle, 2008 yılında 1 ay hapis ve 898 YTL cezaya çarptırılmıştır. Hâlen Sabah'ta yazarlık yapmaktadır.

Hıncal Uluç'a, Defne Joy Foster'ın ölümünden sonra yazdığı "Bu nasıl bir mahalle baskısıdır?.." isimli yazısı üzerine tazminat davası açıldı ve tazminata mahkûm edildi.

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