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Hıncal Uluç’un son sağlık durumu! Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç öldü iddialarına cevap verdi

16.07.2022 21:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hıncal Uluç'un sağlık durumu son günlerde yakından takip ediliyordu. Futbol yorumcusu Hıncal Uluç yoğun bakıma kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. Sonrasında ise ünlü isim entübe edilmişti. Ünlü isim ile ilgili sosyal medyada yayılan vefat iddiaları sonrası Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan'dan yanıt geldi.

Hıncal Uluç’un son sağlık durumu! Sabah Gazetesi yazarı Hıncal Uluç öldü iddialarına cevap verdi

Hürriyet Gazetesi yazarı Tahir Kum Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Bayram vesilesiyle sevgili Öcal Uluç üstadımı, abimi aradım... Sesi çok kötü geliyordu... Sebebi; Hıncal abi yoğun bakıma alınmış... Allah'a Teala acil şifalar ihsan eylesin..." ifadelerini kullanmıştı. Gelişmeyi Twitter'daki hesabından duyuran Tahir Kum'un paylaşımı sonrası Uluç'un hayatı ve sağlık durumu merak edilmişti. Uluç'un sonrasında entübe edildiği öğrenilmişti. Gelişmeler sonrası Uluç'un vefat ettiği iddia edildi.

HINCAL ULUÇ'UN ÖLDÜĞÜ İDDİALARI DOĞRU MU?

Son gelişmelere göre tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı ifade edilmişti.
Uluç'un vefat ettiği iddiaları sosyal medyada da yayılmıştı. Ünlü ismin vefat edip etmediği merak ediliyordu. Sabah Gazetesi yazarı Fatih Doğan'dan konu ile ilgili açıklama geldi.

"TEDAVİSİNE DEVAM EDİLİYOR"

Doğan, Hıncal Uluç'un sağlık durumu ile ilgili şöyle dedi:

"Gazetemizin yazarı, meslek büyüğümüz Hıncal Uluç’un tedavisine Florence Nightingale Hastanesi’nde devam ediliyor. Nefes problemi nedeniyle yoğun bakımda tutulurken, doktorları tedavinin istenilen düzeyde devam etmesi halinde haftaya normal odaya alma planları yapıyor."

"DURUMU STABİL"

Doğan, bir başka paylaşımında ise vefat iddiaları hakkında şöyle dedi:

“Hıncal Uluç öldü!” yanlış bilgisini düzeltmek adına ilgilenen en yakın kişiyle konuşarak 3 saat önce zaruret üzerine bu paylaşımı yapmıştım. Yine benzer bir dolaşım olunca 22.15’te yine sordum. Durumu stabil. Yoğun bakımda tedavisine devam ediliyor. Allah şifa versin."

HINCAL ULUÇ KİMDİR?

1 Kasım 1939 tarihinde Kilis'te dünyaya gelen Hıncal Uluç; Türk gazeteci, köşe yazarı ve spor yorumcusudur. Uluç, şu anda Sabah gazetesinde köşe yazıları yazmayı sürdürmektedir. Ayrıca A Spor'da yayımlanan Hıncal Uluç ile Baş Başa programında spor yorumculuğu da yapmaktadır. Ünlü isim, baba tarafından Ubıh asıllı Anne tarafından ise dedesi Kilislidir. Ayrıca anneannesi Rumeli (Arnavut, Boşnak) göçmenidir.

Uluç'un subay olan babası Fuat Uluç'un, II. Dünya Savaşı sırasında Bulgar sınırında görevli olması sebebiyle, ünlü gazeteci üç yaşına dek anneanne ve teyzesi tarafından büyütülmüştür. Hıncal Uluç'un babası Çaldıran'a tayin olduğunda ise ailesi yeniden bir araya gelmiştir.

1952 yılında Antakya'da ortaokula başlayan isim geri kalan eğitimini de Ankara Kurtuluş Lisesinde bitirmiştir. 1980 yılına dek Ankara'da kalan Uluç, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesine yazılmış, bir sömestr sonunda yeniden Ankara'ya dönüş yapmıştır. Ankara’ya dönmesinin ardından diğer sene Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini kazanmıştır.

Askerden döndüğü 1967 yılında, eski Yenigün ekibinin çıkardığı Yankı gazetesinde çalışmaya başlayan isim, 1980 senesinde ise Gelişim Yayınları'nın sahibi Ercan Arıklı ile bir dergi çıkarmak üzere İstanbul'a gelmiştir ve Zafer Mutlu'nun daveti ile 1990 senesinde Sabah gazetesinde yazılar yazmaya başlamıştır. Son olarak hâlen Sabah'ta yazarlık yapmayı sürdürmekteydi.


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Hıncal Uluç
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