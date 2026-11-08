Melike Şahin'den annelik paylaşımı! O ayrıntı dikkat çekti

Deyim yerindeyse, şahsına münhasır kişiliği ve karakteristik sesiyle Türk halkının gönlünde yer edinen ünlü şarkıcı Melike Şahin, son dönemde anne olmanın mutluluğunu yaşıyor. Ünlü sanatçının sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, hayranları tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

İnternet üzerinden yayımladığı cover şarkılarla geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şarkıcı Melike Şahin, son paylaşımını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Yakın zamanda anne olmanın tarifsiz mutluluğunu yaşayan Şahin'in son paylaşımı, takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutuldu.

YAKASINDAKİ “DİVA YORGUN” YAZILI ALTIN DİKKAT ÇEKTİ

Şahin'in paylaşımında, boynundaki kolyelerin yanı sıra yakasındaki “Diva Yorgun” yazılı altın dikkat çekti.

Ünlü sanatçının seslendirdiği şarkılardan biri olan “Diva Yorgun” ile özdeşleştirilen hediye, takipçilerinin de beğenisini kazandı.

BEBEĞİNİN YÜZÜNÜ GÖSTERMEMEYİ TERCİH EDİYOR

Bir erkek çocuk dünyaya getiren ünlü şarkıcı, şimdilik bebeğinin yüzünü göstermemeyi tercih ediyor.